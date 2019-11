Decentralized 2019: «Η τεχνολογία Blockchain μας αφορά όλους»

Με ιδιαίτερα εντυπωσιακούς και διακεκριμένους ομιλητές από τους τομείς blockchain και κρυπτονομισμάτων, και με περισσότερους από 1.000 συμμετέχοντες απ’ όλο τον κόσμο πραγματοποιήθηκε το φετινό συνέδριο Decentralized, που διοργανώνεται κάθε χρόνο από το Institute for the Future (IFF), του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Το Decentralized 2019 προσέλκυσε στην Αθήνα περισσότερους από 100 ομιλητές από 38 χώρες, συμπεριλαμβανομένου και του αποκαλούμενου ως «πατέρα» της τεχνολογίας, δρ. W. Scott Stornetta, αλλά και των δημοφιλών στον χώρο δρ. Adam Back (εφευρέτη του hashcash) και David Chaum (πρωτοπόρου στην Κρυπτογραφία), οι οποίοι συναντήθηκαν για τρεις μέρες με στόχο να σκιαγραφήσουν τα επόμενα βήματα στο αποκεντρωμένο μέλλον μας.

Δυναμική εκπροσώπηση στο συνέδριο είχε επίσης το πολιτικό και ρυθμιστικό πλαίσιο (εθνικές κυβερνήσεις, κρατικοί φορείς και υπερεθνικοί οργανισμοί), με τους Silvio Schembri (υφυπουργός Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών, Ψηφιακής Οικονομίας και Καινοτομίας στο γραφείο του πρωθυπουργού της Μάλτας), Εύα Καϊλή (ευρωβουλευτής, πρόεδρος της Επιτροπής για το Μέλλον της Επιστήμης και Τεχνολογίας στο Ευρωκοινοβούλιο STOA), Δήμητρα Καλογήρου (πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου) και Βασιλική Λαζαράκου (πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ελλάδος).

Το φετινό Decentralized εισήγαγε αρκετές καινοτομίες σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, με πρώτη το διαχωρισμό του συνεδρίου σε τρεις διαφορετικές ενότητες (tracks), αυτές των Επιχειρήσεων (Business), της Τεχνολογίας (Technology) και της Ακαδημαϊκής Έρευνας (Academia). Το γεγονός αυτό επέτρεψε τη δυναμική ανταλλαγή γνώσεων και ιδεών μεταξύ ομιλητών και συμμετεχόντων σχετικά με τις τάσεις και εξελίξεις στον χώρο, και την ανάλυση των τελευταίων χρήσεων και εφαρμογών των τεχνολογιών blockchain και κρυπτονομισμάτων.

Μια ακόμη φετινή καινοτομία αφορούσε στην παροχή πρακτικής εμπειρίας στους συμμετέχοντες, η οποία προωθήθηκε μέσα από δύο ολοήμερα εκπαιδευτικά εργαστήρια πριν από την έναρξη του συνεδρίου (το Corda Bootcamp και το Hyperledger Workshop) σε συνεργασία με τις εταιρείες R3 και Hyperledger.

Στην κεντρική του ομιλία, ο δρ. Stornetta, ο οποίος είναι επικεφαλής επιστήμονας στην Yugen Partners, ενώ διέψευσε, και μάλιστα στα Ιαπωνικά, τις φήμες που τον θέλουν να είναι ο Satoshi Nakamoto, το άτομο-«φάντασμα» που δημιούργησε το bitcoin, ενθάρρυνε όλους τους συμμετέχοντες να σταματήσουν να βλέπουν το bitcoin design paper του τελευταίου ως «Ιερό Δισκοπότηρο». Αντ' αυτού, τους προέτρεψε να επικεντρωθούν στη «δημιουργία αποτελεσματικών εφαρμογών για την αντιμετώπιση πραγματικών προβλημάτων». Υπογράμμισε επίσης ότι «το blockchain μας αφορά όλους, μόνο συλλογικά μπορούμε να δημιουργήσουμε αμετάβλητα αρχεία, να διασφαλίσουμε την ισότητα και ένα διομότιμο (peer-to-peer) [που λειτουργεί]». Παρομοιάζοντας το blockchain με την έλευση της τυπογραφίας τον 15ο αιώνα, παρότρυνε όλους να εκμεταλλευτούν την τεράστια δύναμή του να κάνει καλό.

Κατά τον εναρκτήριο χαιρετισμό του, ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, κ. Αντώνης Πολεμίτης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ανάδειξη του θεσμού στην κορυφαία διοργάνωση της Ευρώπης για blockchain και κρυπτονομίσματα.

Συνεχίζοντας, ο κ. Πολεμίτης, προέτρεψε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνήσεων και των μεγάλων εταιρειών, να τολμήσουν και να πιέσουν περισσότερο, ώστε να φθάσουμε σε ένα σημείο που τα πολιτικά μέτρα και η τεχνική υποδομή θα μας επιτρέψουν να προσφέρουμε λύσεις στα σύγχρονα προβλήματα, με τρόπο οργανικό.

Ο κ. Πολεμίτης αναφέρθηκε στο ταχέως μεταβαλλόμενο πολιτικο-νομικό πλαίσιο και υπογράμμισε την ανάγκη περαιτέρω καταπολέμησης του συγκεντρωτισμού. Όπως είπε, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας δεν εξαιρείται από αυτή την πρόκληση, καθώς ετοιμάζεται να κάνει ένα ακόμη βήμα, επεκτείνοντας τις ήδη υφιστάμενες χρήσεις που πρώτο εισήγαγε (πληρωμές και βεβαιώσεις), παρέχοντας μία τρίτη ουσιαστική χρήση μέχρι το Decentralized 2020. «Προσβλέπουμε στη συνέχιση της συνεργασίας μας με όλους εσάς με κάθε τρόπο, σχήμα ή μορφή, ώστε να σπρώξουμε τις κοινωνίες και την ανθρωπότητα ολόκληρη ακόμη πιο μπροστά», κατέληξε.

Στην καταληκτική του ομιλία, ο καθηγητής Γιώργος Γιαγλής, Γενικός Διευθυντής του Institute For the Future (IFF) του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, ευχαρίστησε τους πέραν των 50 χορηγούς, υποστηρικτές, εκθέτες και ΜΜΕ για τη συνεισφορά τους στο «κύμα δημιουργικής αναταραχής», που βρίσκεται σε εξέλιξη, τόσο μέσα από τη δική τους ενασχόληση με τον τομέα, όσο και μέσω της υποστήριξης που επιδεικνύουν στο συνέδριο.

Ανακοίνωσε επίσης ότι το Decentralized θα επιστρέψει στη βάση του στην Κύπρο το 2020 και θα πραγματοποιηθεί στη Λεμεσό, στις 12-13 Νοεμβρίου. Επιπλέον, αποκάλυψε το θέμα της διάσκεψης του επόμενου έτους, που είναι η «Εφαρμογή». Το γεγονός σχολιάστηκε πολύ θετικά, καθώς δεν θα μπορούσε να είναι πιο σχετικό με την πορεία προς τα εμπρός, ως φυσική συνέχεια των τριών ημερών «Αποκέντρωσης» στην Αθήνα, καθώς συλλογικά οδεύουμε από τη θεωρία στην πρακτική της υιοθέτησης και χρήσης της τεχνολογίας blockchain.

Σχετικά με το Decentralized 2019

To Decentralized 2019 συνδιοργανώθηκε από το Institute For the Future (IFF) του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, το κορυφαίο διεθνές ινστιτούτο σε θέματα εκπαίδευσης και έρευνας τεχνολογίας blockchain και κρυπτονομισμάτων, και την BitShares, την ταχύτερη βιομηχανική πλατφόρμα Blockchain παγκοσμίως, που παρέχει συνάμα ένα από τα πιο ραγδαία αναπτυσσόμενα οικοσυστήματα του είδους.

Ανάμεσα στον αυξανόμενο αριθμό χορηγών, εκθετών και υποστηρικτών του Decentralized 2019, ήταν και η κυβέρνηση του Καναδά, γεγονός που αποτελεί παγκόσμια πρωτοπορία για συνέδριο του είδους αυτού, καθώς επίσης και σημαντικοί οργανισμοί όπως οι Accenture, PwC UK, Microsoft, Eurobank Greece, Stelios Americanos & Co. LLC, PumaPay, Obyte, ODEM, VeChain, JUR, WhizGrid, ZEME, Elixxir, Globaltraining, Block.co, IOHK, Aerapasss, TheFutbolApp, και Sofie Project (Guardtime). Οι εταιρείες αυτές συμμετείχαν είτε με ομιλητές, είτε με αντιπροσώπους που παρουσίασαν τα καινοτόμα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους σε ειδικά διαμορφωμένο εκθεσιακό χώρο του συνεδρίου.