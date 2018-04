Η Κίνα έφτιαξε το πρώτο μη στρατιωτικό drone

Το πρώτο drone που δεν θα χρησιμοποιηθεί για στρατιωτικούς σκοπούς έφτιαξε η Κίνα, το οποίο παρουσιάστηκε στην 19η διοργάνωση της έκθεσης «Hobby Expo China» που πραγματοποιήθηκε στο Πεκίνο από τις 20 έως τις 22 Απριλίου.

Το drone, που κατασκεύασε η εταιρεία China Aerospace Science and Industry Co., Ltd. (CASIC), ζυγίζει μόλις 280 γραμμάρια και είναι τόσο μικρό που χωράει σε μια παλάμη.

Το μη επανδρωμένο ενάεριο όχημα είναι έτσι κατασκευασμένο ώστε να απογειώνεται κάθετα και να προσγειώνεται σε στενούς χώρους, σύμφωνα με το δίκτυο Xinhua.

Η ενεργειακή αυτονομία του είναι 30% περισσότερη από τα συνηθισμένα drone με τέσσερις ή έξι άξονες, καθώς το σύστημα ισχύος του είναι παρόμοιο με ενός μεταφορέα πυραύλου, είπε ο Zhao Tianlong, μέλος της ερευνητικής ομάδας.

Το drone θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί, μεταξύ άλλων, στην έρευνα και διάσωση, την αναγνώριση σε σύνθετα περιβάλλοντα, στην εσωτερική ασφάλεια και την επιστημονική έρευνα.

(φωτογραφία αρχείου)