Η Ai-Da προχώρησε για άλλη μια φορά τα όρια μεταξύ τέχνης και τεχνολογίας ένα βήμα παρακάτω και αυτό την καθιστά το πρώτο ανθρωποειδές ρομπότ που σχεδίασε ένα κτίριο. Το κτίριο που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη ονομάστηκε Ai-Da: Space Pod και παρουσιάστηκε στο Κέντρο Utzon, στο Άαλμποργκ της Δανίας, στα πλαίσια της έκθεσης με τίτλο: «Δεν είμαι ρομπότ: Αρχιτεκτονική και σχέδιο μεταξύ ανθρώπου και μηχανής».

Η ιδέα σηματοδοτεί ένα ορόσημο για την αρχιτεκτονική και την τεχνητή νοημοσύνη. Κατασκευασμένη το 2019, η Ai-Da έχει εκθέσει πολλά έργα παγκοσμίως – από το Μουσείο Βικτώριας και Αλβέρτου μέχρι τη Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας. Το 2024, η Ai-Da έγραψε ιστορία όταν το πορτρέτο της με τον Άλαν Τούρινγκ δημοπρατήθηκε στον οίκο Sotheby’s του Λονδίνου, καθιστώντας το το πρώτο έργο τέχνης ανθρωποειδούς ρομπότ που πωλήθηκε από έναν μεγάλο οίκο.

Η τεχνητή νοημοσύνη οραματίζεται έναν βιότοπο

Σχεδιασμένο από την Ai-Da χρησιμοποιώντας όραση βασισμένη σε κάμερα, δημιουργικά συστήματα που βασίζονται σε τεχνητή νοημοσύνη και έναν ρομποτικό βραχίονα, το Space Pod αποτελεί μια κατοικία με σπονδυλωτή μορφή που προσαρμόζεται έξυπνα στις ανάγκες του ιδιοκτήτη του. Το έργο παρουσιάζει ένα ρετρό-φουτουριστικό σπίτι-κάψουλα εμπνευσμένο από τα κόνσεπτ της διαστημικής εποχής, με βολβώδεις μορφές και υπερμεγέθη παράθυρα σε στυλ «φινιστρίνι» που θυμίζουν φουτουριστική αρχιτεκτονική των μέσων του 20ού αιώνα. Η ιδέα συμβολίζει τη συμβίωση μεταξύ ανθρώπων και ρομπότ, και βασίζεται στο όραμα ενός ευέλικτου περιβάλλοντος που θα μπορούσε να λειτουργήσει όχι μόνο στη Γη αλλά και σε ακραία περιβάλλοντα όπως η Σελήνη ή ο Άρης. Το σχέδιο ενσωματώνει ιδέες που αφορούν την προσαρμοστικότητα, την απομόνωση και την κοινή διαβίωση σε μελλοντικά περιβάλλοντα εκτός του πλανήτη Γη.

Το σχέδιο του κτιρίου δημιουργήθηκε με πολλαπλά καλλιτεχνικά και τεχνικά μέσα, όπως σκίτσα με στυλό, λεπτομερείς πίνακες που έγιναν με ρομποτικό βραχίονα σχεδίασης και ψηφιακές απεικονίσεις που εξερευνούν τόσο τους εξωτερικούς όσο και τους εσωτερικούς χώρους. Τα γραφικά απεικονίζουν μια συμπαγή αλλά πολυεπίπεδη δομή που περιέχει δύο χώρους διαβίωσης, μια σπειροειδή σκάλα και μια μικρή ζώνη εξυπηρέτησης που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μικρή κουζίνα ή μπάνιο. Ένα μικρότερο pod που βρίσκεται μέσα στην κύρια δομή φαίνεται να έχει σχεδιαστεί ως ένας ειδικός χώρος ανάπαυσης για το ρομπότ. «Αυτή η εκδήλωση σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στο ταξίδι της Ai-Da – από το σχέδιο και τη ζωγραφική έως την αρχιτεκτονική σχεδιασμένη από ρομπότ».

Μελλοντικά ζωντανά pod

Σε τεχνικό επίπεδο, το ανθρωποειδές ρομπότ αναπτύσσει αρχιτεκτονικές ιδέες χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη. Δημιουργεί πρώτα έννοιες ψηφιακά πριν τις μεταφράσει σε φυσικά σκίτσα και πίνακες ζωγραφικής μέσω πρόσθετων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης και ενός ρομποτικού βραχίονα σχεδίασης. Τα έργα που προκύπτουν κυμαίνονται από χαλαρά, εκφραστικά γραφικά έως πιο λεπτομερείς αναπαραστάσεις που βελτιώνουν την ιδέα του κτιρίου.

Το έργο δείχνει το ρομπότ ως μια ολοένα και πιο ανεξάρτητη δημιουργική δύναμη που εργάζεται παράλληλα με την ανθρώπινη υποστήριξη, αντανακλώντας τον τρόπο με τον οποίο οι καλλιτέχνες συχνά συνδυάζουν επιρροές, εμπειρία και συνεργασία. Διερευνά ζητήματα δημιουργικότητας, συγγραφής και πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει την καλλιτεχνική ταυτότητα. Μια ηχογραφημένη συνέντευξη παρουσιάζει το σχέδιο ως ένα εικονικό στούντιο-σπίτι, προκαλώντας προβληματισμό για το πώς οι άνθρωποι και τα ρομπότ θα μπορούσαν να συνεργαστούν, όπως αναφέρει το δημοσίευμα του ιστότοπου Interesting Engineering.

Δείτε το βίντεο: