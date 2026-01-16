Εκτός λειτουργίας το Χ με χιλιάδες χρήστες παγκοσμίως να αναφέρουν ότι δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα. Υπήρξαν περισσότερες από 62.000 αναφορές προβλημάτων για την πλατφόρμα στις ΗΠΑ. Οι χρήστες στο Ηνωμένο Βασίλειο ανέφεραν περίπου 11.000 περιστατικά και πάνω από 3.000 προβλήματα αναφέρθηκαν στην Ινδία.

Ο πραγματικός αριθμός των χρηστών που επηρεάστηκαν μπορεί να διαφέρει από αυτόν που εμφανίζεται στην πλατφόρμα, καθώς οι αναφορές υποβάλλονται από τους ίδιους τους χρήστες.



Σε αντίθεση με άλλες πλατφόρμες, το X δεν έχει σελίδα κατάστασης (status page) ανοιχτή στο κοινό, για να παρέχει ενημερώσεις σχετικά με διακοπές λειτουργίας και άλλα προβλήματα. Διαθέτει μόνο μία ανάλογη σελίδα για την πλατφόρμα προγραμματιστών της, η οποία ισχυρίστηκε κατά τη διάρκεια της διακοπής ότι «όλα τα συστήματα λειτουργούν».

Η διακοπή έρχεται μετά από ένα άλλο σημαντικό τεχνικό πρόβλημα στο X αυτή την εβδομάδα. Και τα δύο έρχονται εν μέσω έντονης κριτικής για την πλατφόρμα που ανήκει στον Elon Musk και το chatbot της Grok, για το γεγονός ότι δημιουργούσε βίαιες και κακοποιητικές εικόνες, συχνά γυναικών και παιδιών.

Όταν ο Musk αγόρασε το τότε Twitter, το 2022, υπήρχαν εκτεταμένες ανησυχίες ότι η απόφασή του να απολύσει την πλειοψηφία του προσωπικού της εταιρείας θα εμπόδιζε την ιστοσελίδα να λειτουργεί κανονικά. Στο διάστημα που ακολούθησε, ωστόσο, το X παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό διαδικτυακή, αν και κατά διαστήματα αντιμετώπιζε τεχνικά προβλήματα.