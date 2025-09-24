Το WhatsApp προσφέρει πλέον στους χρήστες του τη δυνατότητα να μεταφράζουν μηνύματα απευθείας στη συσκευή τους, τόσο σε iOS όσο και σε Android.

Απλώς πατώντας παρατεταμένα ένα μήνυμα και επιλέγοντας «Μετάφραση», μπορείτε να δείτε το περιεχόμενο στη γλώσσα της προτίμησής σας, χωρίς να θυσιάζετε την κρυπτογράφηση ή την ασφάλεια των συνομιλιών σας. Η νέα λειτουργία κάνει την επικοινωνία με φίλους, οικογένεια ή συνεργάτες σε όλο τον κόσμο πιο εύκολη και απρόσκοπτη από ποτέ.

Η WhatsApp σημειώνει ότι οι μεταφράσεις μηνυμάτων είναι διαθέσιμες σε ατομικές συνομιλίες, ομάδες και ενημερώσεις καναλιών.

Οι χρήστες Android έχουν την επιλογή να ενεργοποιήσουν την αυτόματη μετάφραση για ένα ολόκληρο thread συνομιλίας, προκειμένου να βλέπουν μεταφρασμένα όλα τα μελλοντικά εισερχόμενα μηνύματα σε αυτή τη συνομιλία.

Η εταιρεία διευκρινίζει ότι οι μεταφράσεις γίνονται απευθείας στη συσκευή του χρήστη, χωρίς να έχει πρόσβαση το WhatsApp, διασφαλίζοντας έτσι ότι τα μηνύματα παραμένουν πλήρως κρυπτογραφημένα.

«Με περισσότερους από 3 δισεκατομμύρια χρήστες σε πάνω από 180 χώρες, προσπαθούμε πάντα να διατηρούμε τους χρήστες μας σε στενή επαφή, ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται στον κόσμο», έγραψε η WhatsApp σε μια ανάρτηση στο blog της. «Ωστόσο, κατανοούμε ότι μερικές φορές η γλώσσα μπορεί να αποτελεί εμπόδιο στην επίτευξη των στόχων σας ή στην έκφραση των πραγματικών σας συναισθημάτων. Γι’ αυτό και είμαστε ενθουσιασμένοι που προσφέρουμε τη δυνατότητα μετάφρασης μηνυμάτων στο WhatsApp, ώστε να μπορείτε να επικοινωνείτε πιο εύκολα σε διαφορετικές γλώσσες».

Όπως αναφέρει το Techcrunch, η κίνηση αυτή έρχεται λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία της ζωντανής μετάφρασης από την Apple στο Messages.

Οι χρήστες Android έχουν πρόσβαση σε μεταφράσεις σε έξι γλώσσες: Αγγλικά, Ισπανικά, Χίντι, Πορτογαλικά, Ρωσικά και Αραβικά. Οι χρήστες iPhone έχουν πρόσβαση 20 γλώσσες: Αραβικά, Ολλανδικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Χίντι, Ινδονησιακά, Ιταλικά, Ιαπωνικά, Κορεατικά, Κινέζικα Μανδαρινικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρωσικά, Ισπανικά, Ταϊλανδικά, Τουρκικά, Ουκρανικά και Βιετναμέζικα.