Σε σιωπηλό άλμπουμ που κυκλοφόρησε σήμερα σε διαμαρτυρία για σχέδιο μεταρρύθμισης του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων στη Βρετανία που ευνοεί τις εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), μετείχαν πάνω από χίλιοι βρετανοί καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων οι τραγουδιστές Ντέιμον Άλμπαρν, Άνι Λένοξ και Κέιτ Μπους.

Παράλληλα τριάντα συγγραφείς και καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων οι τραγουδιστές Έλτον Τζον, Στινγκ και Ντούα Λίπα και ο νομπελίστας της λογοτεχνίας Καζούο Ισιγκούρο δημοσίευσαν σήμερα ανοιχτή επιστολή στη βρετανική εφημερίδα «The Times» για να καταγγείλουν μια «ανώφελη και αντιπαραγωγική» μεταρρύθμιση.

Το κυβερνητικό σχέδιο προβλέπει την εφαρμογή εξαίρεσης από τα πνευματικά δικαιώματα για την εκπαίδευση των μοντέλων της Τεχνητής Νοημοσύνης. Οι επιχειρήσεις που αναπτύσσουν τα μοντέλα αυτά δεν θα χρειάζονται πλέον να εξασφαλίζουν εκ των προτέρων την άδεια των δημιουργών για να χρησιμοποιήσουν ορισμένο περιεχόμενο.

Η πρόταση αυτή είχε τεθεί σε διαβούλευση μέχρι σήμερα.

Το σιωπηλό άλμπουμ υπό τον τίτλο «Is This What We Want?» στο οποίο μετείχαν επίσης οι Jamiroquai, Μπίλι Όσιαν και The Clash αποτελείται από ηχογραφήσεις από άδεια στούντιο και συναυλιακούς χώρους, για να καταδείξει, σύμφωνα με τους δημιουργούς του, ποιος θα είναι ο αντίκτυπος στα μέσα βιοπορισμού των καλλιτεχνών στην περίπτωση που προχωρήσουν οι αλλαγές αυτές.

Ο κατάλογος με τους τίτλους των 12 κομματιών του άλμπουμ σχηματίζει την πρόταση: «η βρετανική κυβέρνηση δεν πρέπει να νομιμοποιήσει την κλοπή προς όφελος των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης».

«Η πρόταση της κυβέρνησης θα παραδώσει δωρεάν το έργο μιας ζωής των μουσικών της χώρας σε εταιρείες ΑΙ, επιτρέποντας έτσι στις επιχειρήσεις αυτές να εκμεταλλευτούν τη δουλειά των μουσικών για να τους ανταγωνιστούν», κατήγγειλε ο Εντ Νιούτον-Ρεξ, δημιουργός του άλμπουμ.

Η πρόταση της βρετανικής κυβέρνησης έχει προκαλέσει εδώ και εβδομάδες πολλές επικρίσεις, μεταξύ των οποίων στα τέλη Ιανουαρίου, αυτές από δύο ινδάλματα της βρετανικής μουσικής σκηνής, του Πολ Μακάρτνεϊ και του Έλτον Τζον.

«Αν παρουσιάσετε ένα νομοσχέδιο, βεβαιωθείτε ότι προστατεύει τους στοχαστές και τους μουσικούς, διαφορετικά δεν θα τους έχετε στο πλευρό σας», σημείωνε το πρώην μέλος των θρυλικών Beatles στο BBC.

Με το κίνημα αυτό διαμαρτυρίας συντάχθηκε σήμερα και ο βρετανικός Τύπος.

Σε μια σπάνια κοινή τους πρωτοβουλία, οι βασικές εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας — The Daily Mail, The Sun, The Guardian, The Times, ή ακόμη The Daily Telegraph— είχαν στο πρωτοσέλιδό τους το μήνυμα σε μπλε φόντο: «Make it Fair» (Κάντε να είναι δίκαιο).

Ζητώντας «να προστατευτεί ο σημαντικότερος φυσικός πόρος της Βρετανίας», η News Media Association, πηγή της πρωτοβουλίας αυτής, σημείωσε ότι «χωρίς αμοιβή, οι δημιουργικές μας βιομηχανίες απλώς δεν θα επιβιώσουν».

Τον Δεκέμβριο, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, ο οποίος οραματίζεται να γίνει η Βρετανία υπερδύναμη της Τεχνητής Νοημοσύνης, είχε βεβαιώσει ενώπιον κοινοβουλευτικής επιτροπής ότι οι δημιουργικές βιομηχανίες είναι «πολύ σημαντικές».

«Πιστεύω ότι οφείλουμε να έχουμε ισορροπία, αλλά πιστεύω επίσης ότι έχουμε μια απίστευτη ευκαιρία» με την Τεχνητή Νοημοσύνη, είχε πει.

«Η Βρετανία μπορεί να ηγηθεί στην Τεχνητή Νοημοσύνη χωρίς να θυσιάσει τις παγκοσμίως κορυφαίες δημιουργικές μας βιομηχανίες», αντέτεινε ο Εντ Νιούτον-Ρεξ, ιδρυτής επίσης του Fairly Trained, μη κερδοσκοπικού οργανισμού πιστοποίησης εταιρειών γενετικής τεχνητής νοημοσύνης για πιο δίκαιες πρακτικές εκπαίδευσης μοντέλων με τη χρήση δεδομένων.

Αντιδρώντας στο σιωπηλό άλμπουμ που κυκλοφόρησε σήμερα, κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι το τρέχον καθεστώς πνευματικών δικαιωμάτων και Τεχνητής Νοημοσύνης εμποδίζει τις δημιουργικές βιομηχανίες, τα μέσα ενημέρωσης και τον τομέα της AI να «αξιοποιήσουν το πλήρες δυναμικό τους».

«Έχουμε συνεργαστεί εκτενώς με αυτές τις πλευρές και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Καμία απόφαση δεν έχει ληφθεί», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι προτάσεις της κυβέρνησης θα καθοριστούν εν ευθέτω χρόνω.

