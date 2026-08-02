Ο Παναθηναϊκός έχει επικεντρωθεί στις αναμετρήσεις με την ΤΣΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, με τον πρώτο αγώνα να είναι στο ΟΑΚΑ και η ρεβάνς στις 11 Αυγούστου στο «Βασίλ Λέφσκι» της Σόφιας.

Μάλιστα στο ματς της Σόφιας οι «πράσινοι» δεν θα είναι μόνοι τους, καθώς η ΠΑΕ ζήτησε και πήρε 1.600 εισιτήρια για τις ανάγκες των φιλάθλων, με την προοπτική να ζητήσουν επιπλέον αριθμό εφόσον επιβεβαιωθεί η αυξημένη ζήτηση.

Σημαντικό ρόλο αναμένεται να παίξει και η βάση φίλων του Παναθηναϊκού στη Μακεδονία, καθώς η μετάβαση στη Σόφια είναι σαφώς πιο εύκολη σε σχέση με άλλα ταξίδια.

Οι τιμές των εισιτηρίων υπολογίζεται ότι θα κυμανθούν μεταξύ 20 και 25 ευρώ, ενώ η επίσημη ανακοίνωση για τον τρόπο διάθεσής τους αναμένεται μετά την πρώτη αναμέτρηση του ΟΑΚΑ.