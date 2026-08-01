Η μεταγραφή του Ράφα Μιρ στον Άρη έχει μπει στην τελική ευθεία, με τον Ισπανό επιθετικό να αναμένεται στην Θεσσαλονίκη την προσεχή Τρίτη 4 Αυγούστου.

Ο Μιρ πήρε άδεια από την Βαλένθια, ώστε να ταξιδέψει στην Ελλάδα, για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει την συμφωνία του με τους «κίτρινους» της Θεσσαλονίκης.

Η προσθήκη του Ράφα Μιρ θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τον Άρη, καθώς πρόκειται για έναν επιθετικό με εμπειρία, παραστάσεις σε υψηλό επίπεδο και αγωνιστικά χαρακτηριστικά που μπορούν να προσφέρουν διαφορετικές λύσεις στην ομάδα.

Από εκεί και πέρα, εκτός από την υπόθεση του Ράφα Μιρ, στον Άρη συνεχίζουν τις προσπάθειες για την κάλυψη των κενών στην άμυνα, με την απόκτηση ενός βασικού κεντρικού αμυντικού και ενός αριστερού μπακ να αποτελεί άμεση προτεραιότητα.