Πρεμιέρα στο 1000άρι του Καναδά θα κάνει την επόμενη εβδομάδα η Μαρία Σάκκαρη η οποία βρίσκεται στο Νο.29 του ταμπλό.

Η Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του ζευγαριού Ζεϊνέπ Σονμέζ-Ρεμπέκα Μαρίνο. Σε περίπτωση που καταφέρει να ξεπεράσει αυτό το εμπόδιο, επόμενη αντίπαλος είναι η Κόκο Γκοφ, που είναι το Νο.4 στο ταμπλό.

Το μονοπάτι της Σάκκαρη στην συνέχεια δυσκολεύει κι άλλο, καθώς αν καταφέρει να φτάσει μέχρι και τα προημιτελικά, μπορεί να βρει μπροστά της την πρωταθλήτρια του Wimbledon, Λίνα Νόσκοβα.