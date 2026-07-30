Ο Παναθηναϊκός έκανε ιδανικό ξεκίνημα στη νέα εποχή με τον Τζέικομπ Νίστρουπ στον πάγκο, καθώς πέρασε νικηφόρα από την Ουγγαρία και απέκτησε σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης για τον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League. Οι «πράσινοι» με το 2-1 επιβεβαίωσαν την ανωτερότητά τους στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης, ωστόσο η υπόθεση πρόκριση παραμένει ανοιχτή και απαιτείται η ίδια σοβαρότητα και στη ρεβάνς της Αθήνας.

Η εικόνα του «τριφυλλιού» στο δημιουργικό κομμάτι άφησε ιδιαίτερα θετικές εντυπώσεις. Οι παίκτες του Νίστρουπ δημιούργησαν πολλές ευκαιρίες, όμως δεν κατάφεραν να τις αξιοποιήσουν όλες..

Από την άλλη πλευρά, η αμυντική λειτουργία παρουσίασε αδυναμίες, τις οποίες εκμεταλλεύτηκε η Πάκσι μειώνοντας με τον Μπόντε και διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες της. Παρόλα αυτά, το ζητούμενο για τον Παναθηναϊκό ήταν η νίκη και αυτή ήρθε, με την πρόκριση να βρίσκεται πλέον στα χέρια του.

Στα αγωνιστικά, ο Νίστρουπ εξακολουθεί να στερείται αρκετές λύσεις. Εκτός παραμένουν ο ανέτοιμος Κρίστιανσεν, οι τραυματίες Καλάμπρια, Ίνγκασον και Πάλμερ-Μπράουν, ενώ ο Ντέσερς δεν έχει επιστρέψει ακόμη. Θυμίζουμε, ότι σε περίπτωση πρόκρισης θα αντιμετωπίσει στον 3ο προκριματικό την ΤΣΣΚΑ 1948.

Η Πάκσι απέδειξε στο πρώτο παιχνίδι ότι της λείπουν οι ευρωπαϊκές παραστάσεις,. Με δύο συνεχόμενες κατακτήσεις Κυπέλλου και παρουσία στις υψηλές θέσεις του πρωταθλήματος, έχει καθιερωθεί εντός συνόρων, όμως στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις δεν έχει καταφέρει ποτέ να φτάσει σε φάση ομίλων ή League Phase.

Στην Ουγγαρία δυσκολεύτηκε να περιορίσει την επιθετική ανάπτυξη του Παναθηναϊκού. Η ομάδα του Γκιόργκι Μπόγκναρ ταξιδεύει στην Ελλάδα έχοντας πάντως καλή ψυχολογία από τη νίκη με 4-2 επί της Φερεντσβάρος στην πρεμιέρα του ουγγρικού πρωταθλήματος, αν και η αντίπαλός της παρατάχθηκε με αρκετές αλλαγές. Στο αγωνιστικό σκέλος, οι απουσίες παραμένουν σημαντικές, καθώς εκτός βρίσκονται οι Μπέβαρντι και Σίλιε, ενώ τραυματίες είναι και οι Χαράστι και Σάλαϊ, μειώνοντας αισθητά τις επιλογές στην επιθετική γραμμή.