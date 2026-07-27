Στην Ντόρτμουντ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Η Γερμανική ομάδα και η Γκενκ συμφώνησαν σε όλα και ο Έλληνας άσος θα γίνει κάτοικος Βεστφαλίας για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Σύμφωνα με τους Βέλγους η Γερμανική ομάδα θα δώσει 33 εκατομμύρια ευρώ (μαζί με τα μπόνους) στην Γκενκ ποσό που αποτελεί την ακριβότερη πώληση στην ιστορία της ομάδας και την 5η ακριβότερη στην ιστορία του Βελγικού πρωταθλήματος.

Πριν τον Καρέτσα η ακριβότερη πώληση των Βέλγων ήταν ο Τάλου Αροκοντάρε στη Γούλβς, ο οποίος είχε κοστίσει περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Καρέτσας ο οποίος την περσινή σεζόν μέτρησε 49 συμμετοχές με 3 γκολ και 14 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις επέλεξε ο ίδιος να αγωνιστεί στη Ντόρτμουντ, μεταξύ των αρκετών ομάδων που ενδιαφέρθηκαν.

🚨🟡⚫️ Exclusive detail :

Borussia Dortmund will pay a €33M package plus a sell-on clause to KRC Genk for Kostas Karetsas.



✍🏻 A five-year contract has already been agreed, as expected. #mercato #JPL #BVB pic.twitter.com/CDyy0kf2zC — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 27, 2026

BREAKING: Genk en Dortmund zijn akkoord over transfersom Kos Karetsas. Zo meer @hlnsport — Bob Faesen (@BobFaesen) July 27, 2026