Στην Ντόρτμουντ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Η Γερμανική ομάδα και η Γκενκ συμφώνησαν σε όλα και ο Έλληνας άσος θα γίνει κάτοικος Βεστφαλίας για τα επόμενα πέντε χρόνια.
Σύμφωνα με τους Βέλγους η Γερμανική ομάδα θα δώσει 33 εκατομμύρια ευρώ (μαζί με τα μπόνους) στην Γκενκ ποσό που αποτελεί την ακριβότερη πώληση στην ιστορία της ομάδας και την 5η ακριβότερη στην ιστορία του Βελγικού πρωταθλήματος.
Πριν τον Καρέτσα η ακριβότερη πώληση των Βέλγων ήταν ο Τάλου Αροκοντάρε στη Γούλβς, ο οποίος είχε κοστίσει περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ.
Ο Καρέτσας ο οποίος την περσινή σεζόν μέτρησε 49 συμμετοχές με 3 γκολ και 14 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις επέλεξε ο ίδιος να αγωνιστεί στη Ντόρτμουντ, μεταξύ των αρκετών ομάδων που ενδιαφέρθηκαν.
🚨🟡⚫️ Exclusive detail :— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 27, 2026
Borussia Dortmund will pay a €33M package plus a sell-on clause to KRC Genk for Kostas Karetsas.
✍🏻 A five-year contract has already been agreed, as expected. #mercato #JPL #BVB pic.twitter.com/CDyy0kf2zC
BREAKING: Genk en Dortmund zijn akkoord over transfersom Kos Karetsas. Zo meer @hlnsport— Bob Faesen (@BobFaesen) July 27, 2026
🚨 Borussia Dortmund & KRC Genk just found a deal for Kostas Karetsas.— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 27, 2026
🤝 Clubs now expected to exchange documents in order to make the move official.
✍🏻 Five years deal ready for the Greek with BVB.
🔐 Exclusive news now set to be confirmed. #mercato #JPL pic.twitter.com/rwe0xvdUza