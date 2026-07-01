Σοκ έχει προκαλέσει στο σερβικό ποδόσφαιρο η είδηση ότι ο Μάρκο Γιοβάνοβιτς, πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ και νυν προπονητής της Τελεόπτικ, έπεσε θύμα βίαιης επίθεσης και μεταφέρθηκε στα επείγοντα περιστατικά.

Ο Γιοβάνοβιτς δέχθηκε άγριο ξυλοδαρμό υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα να χρειαστεί άμεση ιατρική φροντίδα. Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και ανησυχία γύρω από την ασφάλεια παραγόντων και αθλητών στο εγχώριο ποδόσφαιρο.

Η Παρτίζαν προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση, καταδικάζοντας απερίφραστα την επίθεση και ζητώντας την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης από τις αρχές.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τα αίτια ή τους υπεύθυνους του επεισοδίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Παρτίζαν:

«Η Παρτιζάν καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο τη σημερινή επίθεση εναντίον του Μάρκο Γιοβάνοβιτς, πρώην ποδοσφαιριστή της Παρτιζάν και νυν προπονητή της Τελεόπτικ. Ο Γιοβάνοβιτς δέχθηκε επίθεση από τρία άτομα και, μετά το δυσάρεστο αυτό περιστατικό, νοσηλεύεται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

Η Παρτιζάν απαιτεί από τις αρμόδιες κρατικές αρχές να διεξαγάγουν άμεσα και σε βάθος έρευνα για την υπόθεση, να ταυτοποιήσουν όλους τους δράστες και να λάβουν τα προβλεπόμενα από τον νόμο μέτρα.

Θέλουμε να επισημάνουμε ότι, δυστυχώς, δεν είναι η πρώτη φορά που εργαζόμενοι του συστήματος της ΠΑΕ Παρτιζάν και της Τελεόπτικ έρχονται αντιμέτωποι με πιέσεις, απειλές και σωματικές επιθέσεις. Για τον λόγο αυτό, ζητούμε από τις κρατικές αρχές και την αστυνομία να διασφαλίσουν άμεσα τη φύλαξη του Αθλητικού Κέντρου Παρτιζάν–Τελεόπτικ, καθώς και του γηπέδου της Παρτιζάν, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εγγυηθούν την ασφάλεια των εργαζομένων, των ποδοσφαιριστών, των παιδιών, του προπονητικού επιτελείου και όλων όσοι βρίσκονται καθημερινά στους συγκεκριμένους χώρους.

Ο σύλλογος ζητά επίσης να ενημερωθεί εγκαίρως για τα αποτελέσματα της έρευνας και για τα μέτρα που θα ληφθούν σχετικά με τη συγκεκριμένη επίθεση».