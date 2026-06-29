Ο ΠΑΟΚ ανεβάζει κατακόρυφα τις προσπάθειές του για την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη, καταθέτοντας νέα βελτιωμένη πρόταση προς την Άουγκσμπουργκ, σε μια ύστατη προσπάθεια να ολοκληρώσει μία από τις βασικές μεταγραφικές του επιδιώξεις.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η νέα προσφορά των «ασπρόμαυρων» αγγίζει τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ προβλέπονται και επιπλέον μπόνους, αυξημένη σε σχέση με την προηγούμενη πρόταση των 3 εκατομμυρίων ευρώ συν μπόνους.

Η νέα οικονομική υπέρβαση αποτυπώνει τη μεγάλη επιθυμία του Δικεφάλου να επαναφέρει τον διεθνή αριστερό μπακ στην Τούμπα, καθώς αποτελεί βασική επιλογή στον μεταγραφικό σχεδιασμό ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Στον ΠΑΟΚ θεωρούν πως ο Γιαννούλης μπορεί να προσφέρει άμεσα ποιότητα στο αριστερό άκρο της άμυνας, ενώ παράλληλα αποτελεί έναν Έλληνα ποδοσφαιριστή με σημαντικές παραστάσεις, εμπειρία και προοπτική να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τα επόμενα χρόνια.

Η συγκεκριμένη κίνηση εντάσσεται στη φιλοσοφία που ακολουθεί ο σύλλογος τα τελευταία χρόνια, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην απόκτηση κορυφαίων Ελλήνων παικτών. Ανάλογη διάθεση είχε επιδείξει και στην περίπτωση του Χρήστου Ζαφείρη, δείχνοντας ότι δεν διστάζει να προχωρήσει σε σημαντικές οικονομικές κινήσεις όταν πρόκειται για ποδοσφαιριστές που μπορούν να ανεβάσουν επίπεδο την ομάδα.

Πλέον, όλα θα κριθούν από τη στάση της Άουγκσμπουργκ, με τις επόμενες ώρες να θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες, καθώς θα φανεί αν η νέα πρόταση αρκεί για να οδηγήσει τις δύο πλευρές σε συμφωνία και να ανοίξει τον δρόμο για την επιστροφή του Γιαννούλη στη Θεσσαλονίκη.