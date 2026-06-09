Ο Έντι Τζόνσον εξέφρασε τον θαυμασμό του για την ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλοι του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ, πραγματοποιώντας παράλληλα σύγκριση με όσα συμβαίνουν στους τελικούς του NBA.

Ο παλαίμαχος άσος των «Eρυθρόλευκων» τοποθετήθηκε μέσω των social media με αφορμή το Game 3 της σειράς ανάμεσα στους Νικς και τους Σπερς στο Madison Square Garden, σχολιάζοντας το κλίμα που επικρατεί στις εξέδρες του κορυφαίου πρωταθλήματος του κόσμου.

Μέσα από την ανάρτησή του, ο Τζόνσον εμφανίστηκε επικριτικός απέναντι στην εικόνα που παρουσιάζουν οι φίλαθλοι στα παιχνίδια του NBA, τονίζοντας εμμέσως τη διαφορά σε σχέση με την ένταση και το πάθος που συναντά κανείς στα ευρωπαϊκά γήπεδα.

Μάλιστα, έφερε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, αποθεώνοντας τη στήριξη των οπαδών του Ολυμπιακού και την ατμόσφαιρα που δημιουργούν στις αναμετρήσεις της ομάδας, ενώ συνόδευσε την τοποθέτησή του με σχετικό βίντεο από την έδρα των Πειραιωτών.

«Όλοι μιλούν λες και οι Σπερς θα φοβηθούν την ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης. Σταματήστε! Ναι, ίσως οι παίκτες των Νικς να έχουν μπει στο μυαλό των Σπερς, αλλά σας εγγυώμαι ότι κανένας ηθοποιός ύψους 1,68 μ. που κάθεται στις court-side θέσεις με το μοντέλο σύντροφό του ύψους 1,73 μ. δεν πρόκειται να το κάνει! Αυτό που μπορεί να τους επηρεάσει, όμως, είναι αυτό το κοινό».