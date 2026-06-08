Νέα σενάρια στην Ισπανία εμπλέκουν μεγάλη ελληνική ομάδα με έναν πραγματικά σπουδαίο εξτρέμ, απ’ αυτούς που κάνουν τη διαφορά, και είχε βάλει στο… μάτι ο Ολυμπιακός το καλοκαίρι του 2022. Ο λόγος για τον συμπαίκτη των Χιλ και Ρόκα στη Τζιρόνα, Βίκτορ Τσιγκάνκοφ.

Μιλάμε για έναν αριστεροπόδαρο 28χρονο Ουκρανό διεθνή εξτρέμ τον οποίο οι Πειραιώτες ήθελαν πολύ πριν από τέσσερα χρόνια που εκείνος βρίσκονταν στη Ντιναμό Κιέβου. Το νέα σοβαρό ενδιαφέρον από Ελλάδα και ο ανταγωνισμός. Διαβάστε στο Sportdog.gr