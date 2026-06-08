Η ΠΑΕ ΑΕΚ «έδεσε» τον Μάρκο Νίκολιτς με νέο συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Μάλιστα, το αρχικό πλάνο προέβλεπε επέκταση της συνεργασίας μέχρι το 2028, όμως οι προσωπικές ενέργειες του Μάριου Ηλιόπουλου έφεραν την συμφωνία μέχρι το 2029.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ:

«Ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος, υποδέχθηκε τον προπονητή της ομάδας μας Μάρκο Νίκολιτς στο Σπίτι Μας, στην Νέα Φιλαδέλφεια, για να επισημοποιήσουν την συμφωνία για την ανανέωση του συμβολαίου του πρωταθληματικού μας κόουτς, μέχρι τον Ιούνιο του 2029, η οποία πλέον είναι γεγονός!

Ο Μάρκο Νίκολιτς υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και στην συνέχεια εμφανίστηκαν μαζί με τον κ. Ηλιόπουλο στις κάμερες του AEK TV για να μοιραστούν τις σκέψεις τους με όλους τους φιλάθλους της ομάδας μας».