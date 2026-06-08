Με μια αλλαγή θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός απέναντι στον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, καθώς ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ πήρε τη θέση του Τζέντι Όσμαν.

Ο Τούρκος ένιωσε ενοχλήσεις στη μέση και κρίθηκε προτιμότερο να προφυλαχθεί. Τη φετινή μετράει 12.9 πόντους, 3.5 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ σε 39 παιχνίδια της EuroLeague. Στο πρωτάθλημα έχει 13.2 πόντους, 2.9 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ σε 18 αναμετρήσεις. Εκτός επίσης είναι και ο Φαρίντ.

Η εξάδα ξένων του Παναθηναϊκού είναι: Τι Τζέι Σορτς, Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Ματίας Λεσόρ.

Εκτός όμως από τον Χουάντσο στην δωδεκάδα του Παναθηναϊκού βρίσκεται και ο Κώστας Σλούκας. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού βγήκε αρκετή ώρα πριν από το τζάμπολ στο παρκέ και δοκίμασε το πόδι του με διάφορες ασκήσεις.

Αναλυτικά η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού: Σορτς, Καλαϊτζάκης, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροφ, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Τολιόπουλος και Μήτογλου.