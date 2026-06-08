Ποινή απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα για έναν μήνα, επιβλήθηκε από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο κάτι που σημαίνει πως δεν θα δει από κοντά τους επόμενους τελικούς.

Η αντίδραση του ιδιοκτήτη των «πράσινων» ήταν άμεση εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι διαρκώς τιμωρείται πριν από κρίσιμα παιχνίδια.

Αναλυτικά έγραψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στα social media:

«Ένα μήνα το φάουλ που ζήταγα στη Βαλένθια. Ένα μήνα και η τεχνική που ζήταγα στον Μπαρτζώκα. Ειδικά η ποινή η δεύτερη είναι δίκαιη αλλά πρέπει να είμαι ο μόνος ιδιοκτήτης που του απαγορεύεται να δει την ομάδα του στην τελική ευθεία όπου οι συνολικοί κόποι κρίνονται.

Και όλα αυτά διότι κανείς δεν θέλει/μπορεί να στεναχωρήσει τον ψηλό με αποτέλεσμα να ξεφεύγω του επιτρεπτού μπας και γλιτώσω το 100-0 κατά και παίζω 70-30».