Το καρφί Αταμάν και το ψέμα των Σέρβων

Η διαιτησία δεν ήταν ο μόνος λόγος που ήταν μέσα στα νεύρα ο Αταμάν μετά το ματς στο ΣΕΦ. Στη συνέντευξη Τύπου ο προπονητής του Παναθηναϊκού ξέσπασε για όλα κάνοντας αναφορά στους Σέρβους δημοσιογράφους. Και το έκανε επειδή δεν του άρεσε καθόλου, το θεώρησε τουλάχιστον άκομψο, το να γράφουν για πρόταση 10 εκατ. ευρώ στον Ομπράντοβιτς για συμβόλαιο δύο χρόνων. Πρόταση που δεν ανταποκρίνεται και στην πραγματικότητα, βασικά. Οι πράσινοι συζήτησαν και συζητούν με τον Ζοτς, δεν υπάρχει όμως αυτή η πρόταση που ανέφεραν οι Σέρβοι.

Φρανσίσκο για Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός θα αλλάξει προπονητή στο τέλος της σεζόν και αλλαγές θα γίνουν και στο ρόστερ, με το όνομα του Φρανσίσκο να παίζει και πάλι. Στην Ισπανία υποστηρίζουν ότι τον έχει ζητήσει ο Ομπράντοβιτς και ότι είναι στόχος των πράσινων. Η αλήθεια είναι πως ο Παναθηναϊκός έχει άριστες σχέσεις με τον μάνατζερ του παίκτη και αυτό, αν μη τι άλλο, είναι πολύ θετικό. Δεν αρκεί μόνο αυτό όμως καθώς ο Φρανσίσκο είναι στόχος κι άλλων ομάδων που μπορούν να προσφέρουν πολλά λεφτά. Και σε αυτές τις ομάδες συμπεριλαμβάνεται και η Βιλερμπάν πλέον.

Δεν χάρηκαν όλοι για Σπανούλη

Τρέλα επικρατεί στον Άρη και όχι μόνο για τη συμφωνία με τον Σπανούλη, υπάρχει όμως και μία ομάδα που δεν χάρηκε με αυτό. Και δεν πρόκειται για τον ΠΑΟΚ. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός αποφάσισε να αποδεχθεί την πρόταση των κίτρινων για να ηγηθεί της προσπάθειάς τους για… ανάσταση και επιστροφή στις δόξες του παρελθόντος, αυτό όμως δεν άρεσε σε κάποιους. Και θα έχει πολύ ενδιαφέρον το πώς θα πάνε τα πράγματα από εδώ και πέρα. Ο Σπανούλης πάντως είναι σίγουρος για την επιλογή του και τα ζύγισε όλα πολύ καλά πριν πει το τελικό «ναι».

Όλοι κατά Τσαρούχα

Ανεξάρτητα από το πώς θα τελειώσει το φετινό πρωτάθλημα στο μπάσκετ, είναι πάρα πολλοί πλέον αυτοί που είναι… στα κάγκελα με την Τσαρούχα. Με κανέναν διαιτητή δεν έχουν ασχοληθεί τόσο πολύ τόσες πολλές ομάδες, όσο με τη συγκεκριμένη, η οποία κάνει πάρα πολλά λάθη σε κάθε αγώνα στον οποίο ορίζεται, είτε είναι ντέρμπι είτε όχι. Και δεν αναφερόμαστε στη φάση με τους Ναν και Φουρνιέ, αλλά γενικά στα σφυρίγματα της Τσαρούχα από την αρχή και της φετινής σεζόν. Μία, το πολύ δύο ομάδες όλα αυτά τα χρόνια δεν έχουν εξοργιστεί με τις αποφάσεις της. Για πόσο ακόμη θα την στηρίζει η ΕΟΚ;

Άλλη η πραγματική «βόμβα»

Ενθουσιασμός στην ΑΕΚ για τη μεταγραφή του Ζούμπκοφ, το… καλό όμως δεν έχει έρθει ακόμη. Ο διεθνής Ουκρανός εξτρέμ είναι έτοιμος παίκτης, έρχεται για να μπει άμεσα στην 11άδα και να ενισχύσει κι άλλο την ομάδα του Νίκολιτς, η πραγματική μεταγραφική βόμβα των κιτρινόμαυρων όμως δεν είναι αυτή. Ο Ριμπάλτα έχει εντοπίσει εδώ και μήνες τους στόχους καθώς συνεργάζεται τέλεια με τον Νίκολιτς, έχει ξεκινήσει τις συζητήσεις και προσπαθεί να φέρει εις πέρας τις διαπραγματεύσεις για παίκτη που θα ξεσηκώσει για τα καλά τους ΑΕΚτζήδες αν πει το «ναι». Όνομα δεν λένε στη Νέα Φιλαδέλφεια, είναι όμως αισιόδοξοι.

Έδωσε μια 20άρα σε ένα χρόνο

Ένας από τους λόγους αυτής της αισιοδοξίας που υπάρχει στην ΑΕΚ είναι και το γεγονός ότι ο Ηλιόπουλος… δεν κάνει πίσω. Η μεταγραφή του Ζούμπκοφ έρχεται να προστεθεί σε αυτή του Βάργκα τον Ιανουάριο, είναι δύο παρόμοιες κινήσεις, υπό την έννοια πως οι κιτρινόμαυροι έδωσαν πολλά λεφτά για παίκτες που δεν είναι και πιτσιρικάδες. Και θα το κάνουν όσες φορές χρειαστεί αυτό, αν το ζητήσει ο Νίκολιτς και συμφωνεί και ο Ριμπάλτα. Ο Ηλιόπουλος έχει δώσει 20 εκατ. ευρώ μέσα σε ένα χρόνο για μεταγραφές και όσο βλέπει αποτελέσματα το ποσό θα μεγαλώνει συνεχώς.