Η δίκη στο Σαν Ισίδρο για τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, με την οικογένεια του εμβληματικού «Ντιέγκο» να αναζητά απαντήσεις και πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων, νέα στοιχεία και μαρτυρίες έρχονται καθημερινά στο φως, ενώ στο εδώλιο βρίσκονται επτά γιατροί που αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε σχέση με τις συνθήκες θανάτου του. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η προβολή ενός βίντεο διάρκειας 17 λεπτών, στο οποίο ο Μαραντόνα εμφανίζεται ξαπλωμένος σε νοσοκομειακό κρεβάτι, εμφανώς επιβαρυμένος, φορώντας σορτς και μαύρη μπλούζα που αναδεικνύει την έντονα διογκωμένη κοιλιακή του χώρα.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο εισαγγελέας παρουσίασε φωτογραφικό υλικό από τη σορό του, με τη συγκίνηση να είναι εμφανής στην αίθουσα και την κόρη του, Τζιανίνα Μαραντόνα, να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας, ο γιατρός Χουάν Κάρλος Πίντο περιέγραψε με λεπτομέρειες την κατάσταση της υγείας του εκλιπόντος, κάνοντας λόγο για εκτεταμένο οίδημα στο πρόσωπο και στα άκρα, καθώς και για έντονη διάταση της κοιλιάς. Όπως εξήγησε, η εικόνα αυτή σχετιζόταν τόσο με παχυσαρκία όσο και με συσσώρευση υγρών στην κοιλιακή χώρα, γεγονός που επιβάρυνε σημαντικά την ήδη εύθραυστη κατάσταση του οργανισμού του.