Η λειτουργία του κυκλώματος φαίνεται να ήταν απόλυτα οργανωμένη. Μια εταιρεία προώθησης εκδηλώσεων στη νυχτερινή ζωή του Μιλάνου φέρεται να διοργάνωνε βραδιές υψηλού επιπέδου, προσφέροντας υπηρεσίες πολυτελών συνοδών σε μια εκτενή λίστα εύπορων πελατών. Ανάμεσά τους, επιχειρηματίες, επώνυμοι και αρκετοί ποδοσφαιριστές της Serie A, τόσο μόνιμοι κάτοικοι της πόλης όσο και επισκέπτες που ταξίδευαν ειδικά για αυτές τις εκδηλώσεις.

Οι έρευνες, υπό τον συντονισμό της εισαγγελίας του Μιλάνου, συγκέντρωσαν σημαντικό αποδεικτικό υλικό, το οποίο –σύμφωνα με τις Αρχές– δείχνει ότι οι εμπλεκόμενοι δρούσαν οργανωμένα, σε συνεργασία με συνοδούς και άτομα που είχαν ρόλο στις δημόσιες σχέσεις.

Η «επιχείρηση» προσέφερε ολοκληρωμένα πακέτα, που περιλάμβαναν διασκέδαση σε δημοφιλή νυχτερινά στέκια και στη συνέχεια διαμονή σε πολυτελή ξενοδοχεία. Η πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες απαιτούσε την καταβολή χιλιάδων ευρώ, με τον συνολικό τζίρο να ξεπερνά το 1,2 εκατομμύριο ευρώ. Στη δικογραφία αναφέρονται τουλάχιστον 50 πελάτες, τα στοιχεία των οποίων παραμένουν ανώνυμα, ενώ σε υποκλοπές γίνεται λόγος ακόμα και για αθλητές από άλλους χώρους, όπως οδηγούς Formula 1.

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, γινόταν και χρήση υποξειδίου του αζώτου («αέριο γέλιου»), ουσίας που προκαλεί ευφορία χωρίς να ανιχνεύεται εύκολα σε ελέγχους.

Δίχτυα και στη Μύκονο

Η επιχείρηση της οικονομικής αστυνομίας οδήγησε στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων, που φέρονται ως επικεφαλής του κυκλώματος. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν διευκόλυνση και εκμετάλλευση της πορνείας, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι η οργάνωση στρατολογούσε όχι μόνο επαγγελματίες συνοδούς, αλλά και νεαρές γυναίκες που προσελκύονταν μέσω του χώρου της νυχτερινής διασκέδασης. Περίπου δέκα γυναίκες, ηλικίας 18 έως 30 ετών, φέρονται να συμμετείχαν, λαμβάνοντας το 50% των εσόδων, ενώ φέρεται να δραστηριοποιούνταν και εκτός Ιταλίας, σε προορισμούς όπως η Μύκονος.

Παρότι η ακριβής χαρτογράφηση των χώρων παραμένει υπό διερεύνηση, η υπόθεση φαίνεται να αγγίζει κύκλους της λεγόμενης «καλής κοινωνίας» του Μιλάνου, αποκαλύπτοντας μια καλά οργανωμένη και ιδιαίτερα επικερδή παράνομη δραστηριότητα.