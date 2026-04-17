Ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα, αλλά θα πρέπει να το δείξει στο γήπεδο σύμφωνα με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Βάσκος τεχνικός μίλησε στην κάμερα της «Cosmote TV», για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, τονίζοντας πως η ομάδα του θα πρέπει να γίνει αυτή που ήταν και να μην χαρίσει στον αντίπαλο ούτε δύο λεπτά.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην «Cosmote TV» ο Βάσκος τεχνικός:

Για τις σκέψεις του για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό:

«Θα πρέπει σίγουρα να διορθώσουμε τα πράγματα που έχουμε κάνει λάθος έως τώρα στα ντέρμπι. Πρώτον, έχουμε δει πως όσες φορές έχει προηγηθεί ο αντίπαλος, δυσκολευόμαστε παρά πολύ και δεν μπορούμε να γυρίσουμε το αποτέλεσμα. Δεύτερον, σε αρκετά ντέρμπι έχουμε δεχθεί γκολ πάρα πολύ νωρίς. Επομένως πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί, πολύ πιο συγκεντρωμένοι, επιθετικοί και σίγουρα να μην χαρίσουμε στον αντίπαλο ούτε δύο λεπτά».

Για το αν είναι τελικός:

«Όχι δεν είναι τελικός, γιατί τελικός σημαίνει πως δεν υπάρχει καμία πιθανότητα μετά. Φυσικά αν ηττηθούμε και η ΑΕΚ κερδίσει, τότε οι πιθανότητες θα μειωθούν πάρα πολύ και όλα θα δείξουν πως πιθανότατα εκείνοι θα κατακτήσουν το πρωτάθλημα. Αυτός όμως είναι μόνο ένας συνδυασμός αποτελεσμάτων από αυτά που μπορεί να έρθουν. Έχουμε πολλά παιχνίδια μπροστά μας και εμείς πρέπει να τα κοιτάμε ξεχωριστά, να είμαστε προσεκτικοί και να πάρουμε τα αποτελέσματα που χρειαζόμαστε».

Για το αν σκέφτεται αλλαγές στο αρχικό σχήμα:

«Θα δείτε αν θα κάνω αλλαγές. Δεν σημαίνει πάντως, πως αν δείτε να παίζει ένας παίκτης που έχει πολύ καιρό να παίξει, θα κάνει τα πράγματα καλύτερα από κάποιον που βλέπετε πιο συχνά να παίζει. Δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία αν θα έχουμε αλλαγές προσώπων. Σημασία θα έχει να έχουμε αλλαγή συμπεριφοράς, γιατί βλέπουμε πως η ομάδα μας δεν είναι αυτή που ήταν μέχρι πριν από μερικούς μήνες, την οποία όλοι σέβονταν και όλοι την θεωρούσαν φαβορί. Πρέπει να γίνουμε ξανά η ομάδα που ήμασταν. Η ομάδα που άξιζε και προκαλούσε τον σεβασμό όλων».

Για το τι πρέπει να συμβεί για να εμφανιστεί ξανά η ομάδα που περιγράφει:

«Γνωρίζουμε όλοι ποια είναι αυτά που πρέπει να αλλάξουμε. Ξέρουμε τα λάθη που έχουμε κάνει και πρέπει να ξαναβρούμε τον εαυτό μας. Βγαίνουμε στον αγωνιστικό χώρο χωρίς την πίστη πως είμαστε η καλύτερη ομάδα. Είμαστε, αλλά όχι στα λόγια και πρέπει να το δείχνουμε σε κάθε λεπτό που αγωνιζόμαστε. Αυτή τη συμπεριφορά πρέπει να βρούμε ξανά, αρχής γενομένης από το επόμενο παιχνίδι».