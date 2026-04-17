Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ετοιμάζεται, να προσφύγει στο ΑΣΕΑΔ μετά τις αποφάσεις του Αθλητικού Δικαστή τόσο για τον Ταϊρίκ Τζόουνς όσο και για την υπόθεση του Super Cup και θα επιδιώξουν την πλήρη ανατροπή τους.

Για τον Τζόουνς, οι «ερυθρόλευκοι» επιμένουν πως η κίνηση που αποτυπώνεται στο βίντεο δεν έχει καμία σχέση με κάτι προσβλητικό, αλλά αποτελεί το γράμμα «W» από τη λέξη «Win», ως πανηγυρισμό για τη νίκη.

Παράλληλα, για την απόφαση σχετικά με το πρόστιμο στον Παναθηναϊκό λόγω της μη συμμετοχής του στο Super Cup, στον Ολυμπιακό αναφέρουν ότι η προκήρυξη προβλέπει αποκλεισμό από την επόμενη διοργάνωση και όχι απλή χρηματική κύρωση.

Θεωρούν ότι η επιλογή του Αθλητικού Δικαστή δημιουργεί προηγούμενο, ανοίγοντας τον δρόμο για μελλοντικές αποφάσεις.