Ανακοινώθηκαν οι ποινές από τον αθλητικό δικαστή για τα γεγονότα που σημάδεψαν το ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, με τον Ταϊρίκ Τζόουνς, τον Εργκίν Αταμάν και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Ο Αμερικανός γκαρντ του Ολυμπιακού τιμωρήθηκε αυστηρά για τη χειρονομία του προς τους οπαδούς του Παναθηναϊκού κατά την αποχώρησή του από το παρκέ του T-Center, μετά τον τραυματισμό του στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Συγκεκριμένα, του επιβλήθηκε ποινή τριών αγωνιστικών, καθώς και χρηματικό πρόστιμο ύψους 30.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει πως θα απουσιάσει από τα παιχνίδια με Άρη και ΑΕΚ στο φινάλε της κανονικής περιόδου, αλλά και από την πρεμιέρα των playoffs.

Από την πλευρά του Παναθηναϊκού, ο Εργκίν Αταμάν τιμωρήθηκε με πρόστιμο 15.000 ευρώ, ενώ στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο επιβλήθηκε πρόστιμο 10.000 ευρώ, συνοδευόμενο από την υποχρέωση να προχωρήσει σε επίσημη, έγγραφη ανάκληση των δηλώσεών του εντός δέκα ημερών.