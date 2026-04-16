O Ολυμπιακός ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία τη «διαβολοβδομάδα», επικρατώντας πρώτα της Ρεάλ Μαδρίτης με 102-88 και στη συνέχεια της Χάποελ Τελ Αβίβ εκτός έδρας με 85-89. Με ρεκόρ 25-12, βρίσκεται πλέον μία ανάσα από την οριστική κατάκτηση της πρώτης θέσης στην κανονική περίοδο της EuroLeague, αρκεί να πάρει ακόμη μία νίκη.

Η κορυφή, ωστόσο, συνοδεύεται από μια ιδιότυπη «κατάρα», καθώς συχνά η ομάδα που τερματίζει πρώτη δεν φτάνει μέχρι τον τίτλο. Ο προπονητής Γιώργος Μπαρτζώκας δεν δείχνει να επηρεάζεται από τέτοιες καταστάσεις, επισημαίνοντας ότι η ομάδα του δεν ασχολείται με πιθανούς αντιπάλους στα Play offs.

Σε επίπεδο απουσιών, ο Ολυμπιακός δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Ταϊρίκ Τζόουνς και Μόντε Μόρις, ενώ αντίθετα επιστρέφουν κανονικά οι Εβάν Φουρνιέ και Φρανκ Νιλικίνα, ενισχύοντας σημαντικά την περιφέρεια.

Από την άλλη πλευρά, η Aρμάνι αποχαιρετά πρόωρα τη φετινή EuroLeague, μένοντας εκτός δεκάδας, μια εξέλιξη που θεωρείται αποτυχία για τα δεδομένα και το μπάτζετ της. Η ήττα από τη Βαλένθια με 102-96 έβαλε τέλος στις ελπίδες για play-in, ενώ ακολούθησε νέα ήττα από τη Μπάγερν Μονάχου με 84-94, σε ένα παιχνίδι όπου παρουσιάστηκε εμφανώς καταπονημένη.

Ο προπονητής Ποέτα παραδέχθηκε ότι η ευρωπαϊκή πορεία δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες. Αγωνιστικά, παραμένουν εκτός οι Ντάνστον και Φλακαντόρι λόγω τραυματισμών, ενώ εκτός ομάδας βρίσκεται εδώ και καιρό και ο Μπράουν.