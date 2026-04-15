Η κανονική περίοδος της Euroleague φτάνει στο τέλος του και ο Σάσα Βεζένκοβ κλήθηκε να επιλέξει την καλύτερη 5άδα, ψηφίζοντας τον εαυτό του για τον τίτλο του MVP.

Ο Βούλγαρος φόργουορντ ήταν ο ηγέτης του Ολυμπιακού που ετοιμάζεται να τερματίσει στην 1η θέση της κανονικής περιόδου και κλήθηκε να επιλέξει την καλύτερη 5άδα της διοργάνωσης.

Ο Βεζένκοβ συμπεριέλαβε σε αυτή τον εαυτό του, τον οποίο και ψήφισε για MVP, μαζί με τους Ζαν Μοντέρο (Βαλένθια), Σιλβέν Φρανσίσκο (Ζαλγκίρις), Ελάιζα Μπράιαντ (Χάποελ Τελ Αβίβ) και Μίκολα Μιλουτίνοφ (Ολυμπιακός).

Τον εαυτό του για MVP ψήφισε και ο Φρανσίσκο της Ζαλγκίρις, ο οποίος συμπεριέλαβε στην καλύτερ 5άδα τους Μπράιαντ (Χάποελ Τελ Αβίβ), Τάιλερ Ντόρσεϊ (Ολυμπιακός), Βεζένκοβ (Ολυμπιακός) και Μόουζες Ράιτ (Ζαλγκίρις).