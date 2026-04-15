Ο Τόμας Γουόκαπ μίλησε στη Media Day των Ερυθρόλευκων πάνω στο ζήτημα που προέκυψε τις προηγούμενες ημέρες όσον αφορά την ανάκληση του ελληνικού διαβατηρίου του.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ήταν που κατέθεσε στο Υπουργείο Εσωτερικών αίτηση προκειμένου να γίνει ανάκληση του ελληνικού διαβατηρίου του Τόμας Γουόκαπ. Ο γκαρντ του Ολυμπιακού ρωτήθηκε σχετικά στη Media Day των Πειραιωτών ενόψει του αγώνα με την Αρμάνι Μιλάνο (16/4 και 21:15).

Ο Γουόκαπ τόνισε από την πλευρά του: «Δεν ήμουν μέρος της κατάστασης που δημιουργήθηκε. Δεν ξέρω από που ήρθε το θέμα. Ήταν ανόητο για μένα (όλο αυτό που έγινε). Είμαι πολύ περήφανος που είμαι Έλληνας πολίτης, που αντιπροσωπεύω τη χώρα και την Εθνική Ελλάδας. Αγωνιστικά έδωσα ό,τι μπορούσα. Δεν σημαίνει ότι θα κερδίζουμε κάθε παιχνίδι. Το έχω πει πολλές φορές, ότι αυτή η χώρα είναι το σπίτι μου».

Σχολιάζοντας την φετινή πορεία των Πειραιωτών είπε: «Ο Ολυμπιακός θέλει να βγει κανονικά πρώτος και αυτός είναι ο στόχος του, να φτάσει μέχρι τέλους. Φέτος φαίνεται πως έχει τα εργαλεία για να φτάσει την κατάκτηση της EuroLeague».