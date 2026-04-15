Το πρωτάθλημα επιστρέφει το Σαββατοκύριακο 18-19 Απριλίου, με το πρόγραμμα των Playoffs να συνεχίζεται, σε μια αγωνιστική που, παρότι νωρίς, ενδέχεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στη μάχη του τίτλου.

Η πρωτοπόρος ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την Κυριακή (19/4, 18:00) τον ΠΑΟΚ στην «Allwyn Arena», ενώ λίγες ώρες αργότερα (21:00), στο γήπεδο «Απόστολος Νικολαΐδης», θα διεξαχθεί το ντέρμπι των «αιωνίων» ανάμεσα σε Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, το οποίο θα είναι και το τελευταίο που θα πραγματοποιηθεί στη συγκεκριμένη ιστορική έδρα.

Στη Νέα Φιλαδέλφεια, την αναμέτρηση θα διευθύνει ο Ισπανός ελίτ ρέφερι Χεσούς Χιλ Μανθάνο, με βοηθούς τους Άνχελ Νεβάδο Ροντρίγκες και Χαβιέρ Κάρλος Μαρτίνες Νίκολας. Τέταρτος ορίστηκε ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης, ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι Πάμπλο Γκονσάλες Φουέρτες και Φρανσίσκο Χοσέ Ερνάντες Μαέσο. Ο 42χρονος επιστρέφει στην Ελλάδα για δεύτερη φορά, μετά την παρουσία του το 2019 στο παιχνίδι ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός (3-1).

Στο ματς της Λεωφόρου, διαιτητής θα είναι ο Τούρκος Χαλίλ Ομούτ Μελέρ, με βοηθούς τους Ιμπραχίμ Τσαγλάρ Γιουρτσάν και Αμπντουλάχ Μπόρα Όζκρα. Τέταρτος θα είναι ο Χρήστος Βεργέτης, ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι Κλέι Πούπερτι και Χέροεν Μάνσοτ. Ο Μελέρ είχε σφυρίξει και πέρσι στη χώρα μας, στο ΑΕΚ – Ολυμπιακός (0-2) στις 25 Απριλίου.