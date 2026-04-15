Αρκετές ομάδες της Euroleague έχουν αυξήσει σημαντικά τα μπάτζετ τους, με τη διοργανώτρια αρχή να επιβάλλει πρόστιμα σε όσες ξεπέρασαν το salary cap για την τρέχουσα σεζόν. Το υψηλότερο πρόστιμο αφορά τον Παναθηναϊκό, ο οποίος υπερέβη το όριο κατά 6.185.000 ευρώ και καλείται να καταβάλει 3.065.000 ευρώ.

Η Χάποελ τιμωρήθηκε με 2.800.000 ευρώ για υπέρβαση του salary cap, ενώ επιβαρύνεται με επιπλέον 2 εκατ. ευρώ, καθώς η χρηματοδότηση από τον Οφέρ Γιανάι ξεπερνά το επιτρεπόμενο ποσοστό του προϋπολογισμού.

Από εκεί και πέρα, η Αναντολού Εφές θα πληρώσει 1.070.000 ευρώ για υπέρβαση 1.800.000 ευρώ, ενώ ο Ολυμπιακός, που ξεπέρασε το όριο κατά 600.000 ευρώ, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 300.000 ευρώ.

Το συνολικό ποσό των προστίμων θα διανεμηθεί στους υπόλοιπους συλλόγους της Euroleague, στο πλαίσιο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της διοργάνωσης.