Ο Τσικίνιο σε αυτήν την φάση είναι ένα κλικ πιο μπροστά από άλλους συμπαίκτες του για την θέση πίσω από τον φορ στο Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός.

Ο κόουτς Μεντιλίμπαρ όπως διαφαίνεται θα καταλήξει στην επάνοδο του 4-2-3-1 στον Ολυμπιακό αλλά με δεκάρι και όχι 2ο κυνηγό όπως το δίδυμο Ταρέμι – Ελ Καμπί. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα επαναφέρει το μοτίβο με δεκάρι πίσω από τον βασικό του σέντερ φορ για το Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός της 19ης Απριλίου.

Σε αυτήν την χρονική συνθήκη ο Τσικίνιο είναι εκείνος που έχει ένα μικρό έστω προβάδισμα για βασικός. Ο Πορτογάλος είναι η επικρατέστερη επιλογή έναντι των Έσε (που έχει παίξει και ως δεκάρι), Γιαζίτζι και Νασιμέντο. Θα μπορούσε ο Βάσκος να σκεφτεί και τον Μουζακίτη για εκεί αλλά δεν έχει προκύψει κάτι τέτοιο ως τώρα από την πλευρά του.