Μετά από τριήμερη ουσιαστικά ανάπαυλα, οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού επέστρεψαν χθες στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη και έπιασαν δουλειά ενόψει του μεγάλου ντέρμπι της Κυριακής απέναντι στον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο (21:00). Πρόκειται για μια αναμέτρηση κομβικής σημασίας, καθώς το τρίποντο θεωρείται απαραίτητο, ενώ σε περίπτωση που συνδυαστεί με απώλεια βαθμών της ΑΕΚ κόντρα στον ΠΑΟΚ (18:00), οι «ερυθρόλευκοι» μπορούν να μπουν ξανά δυνατά στη μάχη για τον τίτλο.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν αντιμετωπίζει προβλήματα απουσιών και ήδη εξετάζει ορισμένες διαφοροποιήσεις στο αρχικό σχήμα. Οι σκέψεις του αφορούν κυρίως πρόσωπα και όχι την αγωνιστική φιλοσοφία ή τη διάταξη της ομάδας. Με βάση τα τωρινά δεδομένα, ο Τσικίνιο συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να αγωνιστεί σε ρόλο οργανωτή πίσω από τον Ελ Κααμπί, ενώ το σενάριο με δύο επιθετικούς – με τον Ταρέμι δίπλα στον Μαροκινό – φαίνεται να απομακρύνεται. Εναλλακτική επιλογή για τη συγκεκριμένη θέση αποτελεί και ο Γιαζίτσι, ο οποίος ωστόσο χρησιμοποιείται συχνότερα ως δεξιός εξτρέμ από τον Βάσκο τεχνικό.

Παρεμβάσεις ενδέχεται να υπάρξουν και σε άλλες γραμμές. Δίπλα στον αμετακίνητο Έσε στον άξονα, πιθανότερο είναι να δούμε είτε τον Σιπιόνι είτε τον Μουζακίτη αντί του Γκαρθία. Στο αριστερό άκρο της άμυνας, ο Ορτέγκα έχει προβάδισμα για επιστροφή στο βασικό σχήμα αντί του Μπρούνο. Από εκεί και πέρα, δύσκολα αναμένονται αλλαγές, με τους Τζολάκη, Ροντινέι, Πιρόλα και Ρέτσο στην αμυντική γραμμή, τους Ζέλσον και Ποντένσε στα άκρα της επίθεσης και τον Ελ Κααμπί στην κορυφή.

Πιο σαφή εικόνα για τις τελικές επιλογές του Μεντιλίμπαρ αναμένεται να υπάρξει όσο πλησιάζουμε προς την ημέρα του αγώνα.