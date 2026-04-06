Μια ανάσα από την τέταρτη θέση της Serie A βρίσκεται πλέον η Γιουβέντους. Η Κόμο έμεινε στο 0-0 με την Ουντινέζε εκτός έδρας και έτσι η «Μεγάλη Κυρία» που νίκησε με 2-0 την Τζένοα την πλησίασε στον έναν βαθμό.

Η ομάδα του Σπαλέτι πήρε το πολύτιμο «τρίποντο» με τα γκολ που σημείωσαν οι Μπρέμερ στο 4ο λεπτό και ΜακΚένι στο 17’ . Η Τζένοα στο 75’ έχασε πέναλτι με τον Ντι Γκρεγκόριο να αποκρούει το σουτ του Μάρτιν.

Η Γιουβέντους είναι στην 5η θέση της βαθμολογίας με 57 βαθμούς, ενώ η Κόμο που είναι τέταρτη και στις θέσεις που οδηγούν στο Champions League έχει 58 βαθμούς.

Από εκεί και πέρα, η Αταλάντα επικράτησε εύκολα με 3-0 εκτός έδρας της Λέτσε με τα γκολ των Σκαλβίνι (29’), Κρστόβιτς (59’) και Ρασπαντόρι (73’).

Τα αποτελέσματα της 31ης αγωνιστικής:

Σάββατο 4 Απριλίου

Σασουόλο-Κάλιαρι 2-1

Ελλάς Βερόνα-Φιορεντίνα 0-1

Λάτσιο-Πάρμα 1-1

Κυριακή 5 Απριλίου

Κρεμονέζε-Μπολόνια 1-2

Πίζα-Τορίνο 0-1

Ίντερ-Ρόμα 5-2

Δευτέρα 6 Απριλίου

Ουντινέζε-Κόμο 0-0

Λέτσε-Αταλάντα 0-3

Γιουβέντους-Τζένοα 2-0

Νάπολι-Μιλάν (21:45)

Επόμενη αγωνιστική (32η):

Παρασκευή 10 Απριλίου

Ρόμα-Πίζα (21:45)

Σάββατο 11 Απριλίου

Τορίνο-Ελλάς Βερόνα (16:00)

Κάλιαρι-Κρεμονέζε (16:00)

Μίλαν-Ουντινέζε (19:00)

Αταλάντα-Γιουβέντους (21:45)

Κυριακή 12 Απριλίου

Τζένοα-Σασουόλο (13:30)

Πάρμα-Νάπολι (16:00)

Μπολόνια-Λέτσε (19:00)

Κόμο-Ίντερ (21:45)

Δευτέρα 13 Απριλίου

Φιορεντίνα-Λάτσιο (21:45)