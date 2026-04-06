Μια ανάσα από την τέταρτη θέση της Serie A βρίσκεται πλέον η Γιουβέντους. Η Κόμο έμεινε στο 0-0 με την Ουντινέζε εκτός έδρας και έτσι η «Μεγάλη Κυρία» που νίκησε με 2-0 την Τζένοα την πλησίασε στον έναν βαθμό.
Η ομάδα του Σπαλέτι πήρε το πολύτιμο «τρίποντο» με τα γκολ που σημείωσαν οι Μπρέμερ στο 4ο λεπτό και ΜακΚένι στο 17’ . Η Τζένοα στο 75’ έχασε πέναλτι με τον Ντι Γκρεγκόριο να αποκρούει το σουτ του Μάρτιν.
Η Γιουβέντους είναι στην 5η θέση της βαθμολογίας με 57 βαθμούς, ενώ η Κόμο που είναι τέταρτη και στις θέσεις που οδηγούν στο Champions League έχει 58 βαθμούς.
Από εκεί και πέρα, η Αταλάντα επικράτησε εύκολα με 3-0 εκτός έδρας της Λέτσε με τα γκολ των Σκαλβίνι (29’), Κρστόβιτς (59’) και Ρασπαντόρι (73’).
Τα αποτελέσματα της 31ης αγωνιστικής:
Σάββατο 4 Απριλίου
Σασουόλο-Κάλιαρι 2-1
Ελλάς Βερόνα-Φιορεντίνα 0-1
Λάτσιο-Πάρμα 1-1
Κυριακή 5 Απριλίου
Κρεμονέζε-Μπολόνια 1-2
Πίζα-Τορίνο 0-1
Ίντερ-Ρόμα 5-2
Δευτέρα 6 Απριλίου
Ουντινέζε-Κόμο 0-0
Λέτσε-Αταλάντα 0-3
Γιουβέντους-Τζένοα 2-0
Νάπολι-Μιλάν (21:45)
Επόμενη αγωνιστική (32η):
Παρασκευή 10 Απριλίου
Ρόμα-Πίζα (21:45)
Σάββατο 11 Απριλίου
Τορίνο-Ελλάς Βερόνα (16:00)
Κάλιαρι-Κρεμονέζε (16:00)
Μίλαν-Ουντινέζε (19:00)
Αταλάντα-Γιουβέντους (21:45)
Κυριακή 12 Απριλίου
Τζένοα-Σασουόλο (13:30)
Πάρμα-Νάπολι (16:00)
Μπολόνια-Λέτσε (19:00)
Κόμο-Ίντερ (21:45)
Δευτέρα 13 Απριλίου
Φιορεντίνα-Λάτσιο (21:45)