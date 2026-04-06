Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ έχουν υποχρεώσεις την Μεγάλη Εβδομάδα στην Ευρώπη και μάλιστα όλοι τους με αντιπάλους από την Ισπανία.

Ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει την Μεγάλη Τρίτη τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 36η αγωνιστική της Euroleague και την ίδια μέρα ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα εκτός έδρας.

Η ΑΕΚ έχει το δεύτερο ματς με την Μπανταλόνα για τα προημιτελικά του Basketball Champions League, ενώ ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Μούρθια, για το FIBA Europe Cup.

Έτσι η Μύκονος, με αφορμή αυτά τα παιχνίδια ευχήθηκε με έναν ιδιαίτερο τρόπο στις ελληνικές ομάδες, με ανάρτηση στα social media.

«Ισπανικές μονομαχίες όλη την Μ. Εβδομάδα στα ευρωπαικά παρκέ, αλλά όλα ξεκίνησαν κάποτε με το Mykonos vs Ibiza για τους γνώστες (στο μπάσκετ πλέον δεν τους βλέπουμε). Καλή επιτυχία και στις 4 ελληνικές ομάδες με νίκες», ανέφερε η Μύκονος στην ανάρτησή της.