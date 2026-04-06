O Χρήστος Τζόλης συνεχίζει τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις με την Μπριζ και δίκαια βρίσκεται το στόχαστρο αρκετών μεγάλων ομάδων.

Ο 24χρονος Έλληνας εξτρέμ ήταν και πάλι ο πρωταγωνιστής της Μπριζ απέναντι στην Άντερλεχτ στην πρεμιέρα των Play off τίτλου. Η ομάδα του επικράτησε με 4-2 στο μεγάλο ντέρμπι και μείωσε τη διαφορά από την πρωτοπόρο Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ στον έναν βαθμό.

Στο 29ο λεπτό, ο Τζόλης έκανε την ασίστ στον Στάνκοβιτς, ο οποίος έκανε το 2-0 για την Μπριζ. Στο 37’ ο ιδιος ο Έλληνας παίκτης πέτυχε το 3-0 για την ομάδα του, ενώ από δική του δεύτερη στο ματς ασίστ διαμορφώθηκε το τελικό 4-2 της Μπριζ.

Πλέον ο Τζόλης έφτασε τα 10 γκολ και τις 15 ασίστ στο Βελγικό πρωτάθλημα, την φετινή σεζόν και οδηγεί την Μπριζ προς τον τίτλο.