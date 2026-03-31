Την πρόκριση για το Μουντιάλ 2026 εξασφάλισαν η Τουρκία και η Σουηδία, μετά τις νίκες τους επί του Κοσόβου και της Πολωνίας αντίστοιχα.

Από το 2002, όταν και είχε πάρει την 3η θέση, περίμενε η Τουρκία για να επιστρέψει σε Παγκόσμιο Κύπελλο και τώρα είναι η ώρα να πανηγυρίσει καθώς τα κατάφερε. Αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας το Κόσοβο, η ομάδα του Βιντσέντσο Μοντέλα είχε ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, δεν κατάφερε να σκοράρει σε καμία από αυτές, το έκανε όμως στο δεύτερο και συγκεκριμένα στο 53′ με τον Ακτούρκογλου.

Από εκεί και πέρα, οι Τούρκοι διαχειρίστηκαν σωστά την κατάσταση, δεν ένιωσαν κάποια απειλή από τους γηπεδούχους, κράτησαν το 0-1 και πήραν την πρόκριση για το Μουντιάλ 2026.

Σουηδία – Πολωνία 3-2

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο θα βρίσκεται και η Σουηδία, η οποία νίκησε με 3-2 την Πολωνία. Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 19′ με τον Ελάνγκα, στο 33′ όμως ο Ζαλέφσκι έκανε το 1-1. Πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και συγκεκριμένα στο 44′ οι Σουηδοί πήραν ξανά το προβάδισμα με γκολ του Λάγκερμπιλκε, οι Πολωνοί όμως είχαν ξανά απάντηση, με τον Σφιντέρσκι να κάνει το 2-2 στο 55′.

Και εκεί που όλα έδειχναν ότι το παιχνίδι θα πήγαινε στην παράταση, ήρθε στο 88′ το γκολ του Γιόκερες για το 3-2 της Σουηδίας, η οποία επιστρέφει σε Μουντιάλ έπειτα από απουσία οκτώ χρόνων.