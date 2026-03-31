Με τον Μεχντί Ταρέμι πρωταγωνιστή καθώς πέτυχε δύο γκολ και έδωσε και μία ασίστ, το Ιράν διέλυσε με 5-0 την Κόστα Ρίκα σε φιλικό αγώνα που έγινε στην Τουρκία.

Με όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή, η εθνική ομάδα του Ιράν είναι ένα από τα βασικά θέματα συζήτησης στην αθλητική επικαιρότητα τις τελευταίες μέρες, λόγω του Μουντιάλ που πλησιάζει. Μουντιάλ, στο οποίο οι Ιρανοί θα αγωνιστούν κανονικά, όπως είπε ο Τζάνι Ινφαντίνο.

Ο πρόεδρος της FIFA, μάλιστα, ήταν στις εξέδρες του γηπέδου της Αντάλια, όπου το Ιράν αντιμετώπισε σε φιλικό παιχνίδι την Κόστα Ρίκα και τη συνέτριψε με 5-0, έχοντας για ηγέτη τον Ταρέμι.

Ο σέντερ φορ του Ολυμπιακού σκόραρε στο 19′ και στο 34′ και έδωσε την ασίστ για το γκολ του Μοχεμπί στο 31′, ενώ τον δρόμο προς τα δίχτυα βρήκαν και οι Γκολιζαντέχ (10′) και Γκαεντί (54′).