Ο Τζιάνι Ινφαντίνο τοποθετήθηκε σχετικά με τη συμμετοχή του Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, θέλοντας να ξεκαθαρίσει τα πράγματα εν μέσω της έντασης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρά τις ανησυχίες για την ασφάλεια των παικτών και τις διεθνείς συγκρούσεις, ο πρόεδρος της FIFA ήταν κατηγορηματικός, αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο αποχώρησης της ομάδας από τη μεγάλη διοργάνωση. «Προκρίθηκαν και μάλιστα πολύ νωρίς. Είναι μια ποδοσφαιρική χώρα. Θέλουμε να συμμετάσχουν. Θα παίξουν στο Μουντιάλ του 2026 και δεν υπάρχει plan Β, C ή D, υπάρχει μόνο το plan Α. Το Ιράν αντιπροσωπεύει τον λαό του, τόσο αυτούς που ζουν στη χώρα όσο και εκείνους στο εξωτερικό».

Παράλληλα, ο Ινφαντίνο αναγνώρισε τη δυσκολία της κατάστασης, τονίζοντας πως η FIFA δεν μπορεί μεν να επιλύσει τις γεωπολιτικές διαμάχες, όμως θέλει να χρησιμοποιήσει το ποδόσφαιρο ως μια γέφυρα… ειρήνης..