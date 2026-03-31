Σε χώρο συσσιτίου έχει μετατραπεί το σπίτι στο οποίο γεννήθηκε το 1960 ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, με εκατοντάδες ανθρώπους να σχηματίζουν ουρά κάθε εβδομάδα για να έχουν κάτι να φάνε.

Ο Αργεντίνος θρύλος του ποδοσφαίρου έφυγε από τη ζωή το 2020 έχοντας υποστεί καρδιακή προσβολή, το σπίτι στο οποίο γεννήθηκε όμως, στη Βίλα Φιορίτο, μια φτωχή γειτονιά του Μπουένος Άιρες, συνεχίζει να υπάρχει και χρησιμοποιείται για το κοινό καλό.

Ο νέος ιδιοκτήτης αποφάσισε τον τελευταίο μήνα να το μετατρέψει σε χώρο συσσιτίου, δίνοντας το δικαίωμα σε εθελοντές να μαγειρεύουν στην αυλή για τους γείτονες, οι οποίοι σχηματίζουν ουρές για να πάρουν ένα πιάτο φαΐ.

Είναι εκατοντάδες οι άνθρωποι κάθε εβδομάδα που επισκέπτονται το «σπίτι του Θεού», όπως αναφέρει επιγραφή στον τοίχο, για να προμηθευτούν φαγητό, με τα αργεντίνικα ΜΜΕ να χαιρετίζουν αυτή την πρωτοβουλία του νέου ιδιοκτήτη.