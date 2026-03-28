Αν και βρέθηκε να χάνει με 2-1 στα σετ, ο Παναθηναϊκός έκανε την ανατροπή στην έδρα του Ολυμπιακού, επικράτησε με 3-2, έκανε το 2-0 στη σειρά των ημιτελικών της Volley League και θέλει ακόμη μία νίκη για να προκριθεί στους τελικούς.

Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν αυτοί που μπήκαν πιο δυνατά στο πρώτο σετ και προηγήθηκαν με 11-7, οι «πράσινοι» όμως παρέμειναν ψύχραιμοι, ανέτρεψαν την κατάσταση και έφτασαν στο 25-21, κάνοντας το 1-0.

Στο δεύτερο σετ ήταν ξανά οι γηπεδούχοι που ξεκίνησαν καλύτερα και αυτοί τη φορά κατάφεραν να κρατήσουν το προβάδισμα ως το τέλος, κάνοντας το 1-1 με το 25-21.

Στο τρίτο σετ οι δύο ομάδες έδωσαν μεγάλη μάχη και πήγαιναν χέρι-χέρι, κάποια στιγμή όμως ο Ολυμπιακός κατάφερε να ξεφύγει με 17-14. Ο Παναθηναϊκός αντέδρασε και πλησίασε στον πόντο, οι «ερυθρόλευκοι» όμως έφτασαν στο 25-23 και πήραν το προβάδισμα με 2-1.

Οι «πράσινοι», πάντως, αντέδρασαν καλά, μπήκαν πιο δυνατά στο τέταρτο σετ, πήραν το προβάδισμα και κατάφεραν να φτάσουν ακόμη και στο +5, κάνοντας το 2-2 με το 25-20.

Έτσι, όλα κρίθηκαν στο tie break, όπου ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 4-1, 8-5 και 10-7, δείχνοντας έτοιμος για τη νίκη. Αυτή, όμως, την πήρε ο Παναθηναϊκός καθώς έκανε την ανατροπή, έφτασε στο 12-15 και έκανε το 2-0 στους ημιτελικούς.

Τα σετ: 21-25, 25-21, 25-23, 20-25, 12-15