Στα 18 του χρόνια ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι ήδη διεθνής με την Εθνική μας ομάδα και στο «μικροσκόπιο» μεγάλων ομάδων του εξωτερικού, με την Μίλαν να θέλει να τον κάνει δικό της.

Η γνωστή ιστοσελίδα του εξωτερικού «GOAL» έκανε ένα μεγάλο αφιέρωμα παρουσιάζοντας στο κοινό της πιο είναι το μεγάλο ελληνικό ταλέντο με τίτλο:

«Ποιος είναι ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο «βασιλιάς των ασίστ» στο ραντάρ της Μίλαν: Η Γκενκ ζητά ήδη 30 εκατομμύρια ευρώ. Το ελληνικό ταλέντο αποτελεί πραγματικό στόχο για τη Μίλαν αυτό το καλοκαίρι»

Και προσθέτει: «Η Μίλαν προσεγγίζει την επερχόμενη μεταγραφική περίοδο με δύο παράλληλες στρατηγικές και κατά τη διάρκεια της συνάντησης μεταξύ του Αλέγκρι, των διευθυντών του συλλόγου και του τμήματος σκάουτινγκ, αναδείχθηκαν ως πιθανοί στόχοι τόσο έμπειροι, όσο και νεαρά ταλέντα που θα μπορούσαν να αποδειχθούν μια κερδοφόρα επένδυση για το μέλλον, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου. Μεταξύ των τελευταίων βρίσκεται, πάνω από όλους, ο Έλληνας μεσοεπιθετικός Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο οποίος ανήκει στην Γκενκ.

Είναι ένα «δεκάρι» παλιάς κοπής, όχι ιδιαίτερα επιβλητικός σωματικά, αλλά κινείται ανάμεσα στις γραμμές και αυτό, σε συνδυασμό με ένα μαγικό αριστερό πόδι που του επιτρέπει να εκτελεί τις στημένες φάσεις στην εντέλεια, τον μετατρέπει σε μια πραγματική μηχανή ασίστ.

Αυτή τη σεζόν, σε πρωτάθλημα, Κύπελλο και Europa League, έχει 43 εμφανίσεις και 3 γκολ, αλλά συνολικά 18 ασίστ. Μια σύγκριση; Ίσως ο νεαρός Μπερνάρντο Σίλβα στις μέρες του στην Μπενφίκα και τη Μονακό είχε αυτή την ικανότητα να θέτει τους συμπαίκτες του σε κίνηση».

«Η Γκενκ γνωρίζει καλά ότι έχει ένα σπάνιο στολίδι στα χέρια της και, για το λόγο αυτό ζητά πλέον τουλάχιστον 30–35 εκατομμύρια ευρώ για να τον αφήσει να φύγει» καταλήγει το αφιέρωμα.