Στο φιλικό παιχνίδι της Βραζιλίας με την Γαλλία, ο Ραφίνια στάθηκε άτυχος, καθώς αποχώρησε τραυματίας και θα απουσιάσει από τις υποχρεώσεις της Μπαρτσελόνα για τον επόμενο μήνα.

Ο 29χρονος εξτρέμ θα χάσει έτσι και τις μάχες με την Ατλέτικο Μαδρίτης για τα προημιτελικά του Champions League. Με τον τραυματισμό του Ραφίνια οι άνθρωποι του Καταλανικού συλλόγου είναι αναστατωμένοι και δεν θέλουν να συμβεί κάτι αντίστοιχο και σε άλλους παίκτες και κυρίως στον Λαμίν Γιαμάλ.

Για τον λόγο αυτό η Μπαρτσελόνα, ζήτησε από την Εθνική Ισπανίας ο 18χρονος άσος να μην αγωνιστεί στο εντός έδρας φιλικό με την Αίγυπτο την Τρίτη 31 Μαρτίου (22:00) ή να παίξει μόνο για ένα ημίχρονο.

Ο Γιαμάλ στο φιλικό παιχνίδι της Ισπανίας με την Σερβία (3-0) αγωνίστηκε για 63 λεπτά και αντικαταστάθηκε.