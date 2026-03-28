Ο Παναθηναϊκός επικράτησε εύκολα της Μονακό για την 34η αγωνιστική της Euroleague και έχει στρέψει πλέον το βλέμμα του στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για την Basket League (30/3, 19:00).

Μετά το τέλος της αναμέτρησης του ΟΑΚΑ, ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν στην ομιλία του στα αποδυτήρια τόνισε ότι η ομάδα του θα είναι έτοιμη για ένα καλό παιχνίδι, αλλά και για να κερδίσει το ματς απέναντι στους Πειραιώτες.

«ΟΚ, καλή δουλειά. Πήραμε τη νίκη και επίσης και τη διαφορά απέναντι στη Μονακό. Αλλά τώρα έχουμε τρία εκτός έδρας παιχνίδια, όπου κάθε ματς είναι τελικός. Δεν έχουμε εξασφαλίσει τίποτα ακόμα μέχρι τώρα.

Φυσικά, τώρα τη Δευτέρα έχουμε το ντέρμπι απέναντι στον Ολυμπιακό, οπότε θα είμαστε έτοιμοι για ένα καλό παιχνίδι και για να κερδίσουμε και αυτό το ματς», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος τεχνικός.