Ο Ολυμπιακός μπαίνει πλέον σε τροχιά Playoffs της Superleague, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στο μεγάλο ντέρμπι της πρεμιέρας απέναντι στην ΑΕΚ. Οι «Ερυθρόλευκοι» θα υποδεχθούν την πρωτοπόρο της βαθμολογίας με ξεκάθαρο στόχο τη νίκη, που θα τους δώσει από νωρίς προβάδισμα στη μάχη για την κορυφή.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, την Πέμπτη (26/03) πραγματοποιήθηκε συνάντηση ανάμεσα στον πρόεδρο του συλλόγου, Βαγγέλη Μαρινάκη, και τον προπονητή της ομάδας, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Στη συζήτηση συμμετείχε και ο τεχνικός διευθυντής των Πειραιωτών, Ντάρκο Κοβάσεβιτς, με βασικό θέμα την έναρξη της κρίσιμης διαδικασίας των Playoffs και τον μεγάλο στόχο της κατάκτησης του τίτλου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι τρεις άνδρες αντάλλαξαν απόψεις για την πορεία της ομάδας και τη σημασία της καλής εκκίνησης στο μίνι πρωτάθλημα, στέλνοντας το μήνυμα ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να κινηθεί ενωμένος για να διεκδικήσει το πρωτάθλημα.

Παράλληλα, το αγωνιστικό πρόγραμμα της ομάδας προβλέπει ρεπό μέσα στο Σαββατοκύριακο, ώστε οι ποδοσφαιριστές να πάρουν τις απαραίτητες ανάσες, πριν ξεκινήσει από την επόμενη εβδομάδα η προετοιμασία για το σημαντικό παιχνίδι με την ΑΕΚ που θα ανοίξει την αυλαία των Playoffs.