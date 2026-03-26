Δώρο από Λιόν

Θα ξεκινήσω από τον Ολυμπιακό που ετοιμάζεται να πάρει ένα… δώρο αξίας 5 εκατ. ευρώ. Στην Ουκρανία είναι σίγουροι πως η Λιόν θα κάνει χρήση της οψιόν αγοράς για τον Γιάρεμτσουκ, από τον οποίο η ΠΑΕ έχει ήδη πάρει 1,2 εκατ. ευρώ. Αυτό ήταν το ποσό για τον δανεισμό του στους Γάλλους και αφού αποφάσισαν να τον αγοράσουν θα δώσουν άλλα 5 εκατ. ευρώ στους ερυθρόλευκους. Πολύ καλά λεφτά για έναν παίκτη που δεν απέδωσε τα αναμενόμενα, με τον Ολυμπιακό να έχει τη δυνατότητα να ξοδέψει πολλά το καλοκαίρι για την ενίσχυσή του. Και θα τα ξοδέψει, αν αυτή είναι η επιθυμία του προπονητή.

Το μυαλό σε Ζέλσον, Ταρέμι

Τον Μεντιλίμπαρ πάντως δεν τον απασχολούν αυτή τη στιγμή τα λεφτά από τον Γιάρεμτσουκ αλλά οι Ταρέμι και Ζέλσον Μάρτινς. Ο προπονητής του Ολυμπιακού θεωρεί βαρόμετρα αυτούς τους δύο παίκτες για τα πλέι οφ που θα κρίνουν το πρωτάθλημα και στον Πειραιά προσπαθούν να τους προσφέρουν αυτό που χρειάζονται. Ξεκούραση θέλει ο Πορτογάλος εξτρέμ, ψυχική ηρεμία ο Ιρανός φορ, με όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή. Η διακοπή του πρωταθλήματος ευνοεί και τους δύο και από εκεί και πέρα θα μιλήσει το γήπεδο, με τα πλέι οφ να αρχίζουν με αντίπαλο την πρωτοπόρο ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη.

Μόνο με απόλυση ο Μπενίτεθ

Συνεχίζω με τον Παναθηναϊκό καθώς κυκλοφόρησαν διάφορες φήμες τις τελευταίες μέρες για το μέλλον του Ράφα Μπενίτεθ. Ο Ισπανός φέρεται να μετράει αντίστροφα για την αποχώρησή του αλλά άνθρωποι που είναι κοντά στον Γιάννη Αλαφούζο υποστηρίζουν πως δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Ποια είναι η αλήθεια θα φανεί όταν τελειώσει η σεζόν, τα πράγματα πάντως είναι ξεκάθαρα στο μυαλό του Ισπανού: Αν είναι να φύγει, θα φύγει με απόλυση και όχι με παραίτηση. Και αν απολυθεί θα πρέπει να πάρει και βαρβάτη αποζημίωση. Ο Αλαφούζος θα ρίξει ούτως ή άλλως πολύ χρήμα το καλοκαίρι για μεταγραφές, είναι διατεθειμένος να δώσει κάμποσα εκατομμύρια και για απόλυση προπονητή και πρόσληψη αντικαταστάτη;

Πωλείται ο Πελίστρι

Στο πλαίσιο των αλλαγών που θα γίνουν στο ρόστερ του Παναθηναϊκού το καλοκαίρι θα έχουμε και την πώληση του Πελίστρι, για τον οποίο δόθηκαν πολλά λεφτά. Οι πράσινοι είχαν ξοδέψει 6 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσουν αλλά ποτέ δεν έπεισε ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά. Δεν αμφισβητείται το ταλέντο του, αμφισβητείται όμως η σταθερότητά του, η προσωπικότητά του, ακόμη και το πώς χειρίστηκε το θέμα μετά τον τραυματισμό του, με συνέπεια να μείνει εκτός δράσης για πολύ καιρό. Ήρθε και η χαμένη ευκαιρία στη ρεβάνς με τη Μπέτις για να κάνει χειρότερα τα πράγματα, οπότε ο Ουρουγουανός εξτρέμ είναι σε αυτούς που πωλούνται πλέον.

Δεν τους χαλάει το πρόγραμμα

Σίγουροι ήταν στην ΑΕΚ, όπως δηλώνουν στη Νέα Φιλαδέλφεια, ότι θα ξεκινούσαν τη μάχη των πλέι οφ αντιμετωπίζοντας τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη. Το γήπεδο στο οποίο ηττήθηκε για τελευταία φορά η ομάδα του Νίκολιτς στο πρωτάθλημα. Γενικά πάντως στους «κιτρινόμαυρους» είναι αρκετά ήρεμοι ενόψει των πλέι οφ και αφού ανέλυσαν το πρόγραμμα που προέκυψε μετά την κλήρωση, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν είναι και τόσο άσχημο… Στο κάτω-κάτω, αν η ΑΕΚ πάρει, ας πούμε, 4 βαθμούς στις πρώτες δύο αγωνιστικές θα έχει κάνει πολύ μεγάλο βήμα για την κατάκτηση του τίτλου.

Έκανε λάθος ο Αταμάν;

Χαμόγελα στον μπασκετικό Παναθηναϊκό για τις τρεις συνεχόμενες νίκες στη Euroleague, υπάρχουν όμως και αυτοί που… γκρινιάζουν για τις επιλογές του Αταμάν. Ο προπονητής αποφάσισε να τελειώσει τον Γιούρτσεβεν και να κρατήσει τον Χολμς και τελικά ο πρώτος παίζει πλέον στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς και ο δεύτερος αποδεσμεύθηκε πριν λίγες μέρες… Υπάρχουν επομένως αυτοί που θεωρούν πως ο Αταμάν χειρίστηκε λάθος το θέμα, ότι θα έπρεπε να κρατήσει τον Γιούρτσεβεν και να απομακρύνει τον Χολμς, ο οποίος τελικά ούτως ή άλλως αποχώρησε στη συνέχεια. Ο Αταμάν, όμως, ένιωσε ότι τον εξέθετε τελείως ο συμπατριώτης του, οπότε πήρε τις αποφάσεις που πήρε.