Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ουκρανία, η Λιόν εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να ενεργοποιήσει τη ρήτρα αγοράς του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ από τον Ολυμπιακό.

Υπενθυμίζεται πως πριν από περίπου δύο μήνες ο Ουκρανός επιθετικός παραχωρήθηκε δανεικός στη γαλλική ομάδα έως το τέλος της σεζόν, αναζητώντας περισσότερο χρόνο συμμετοχής και έναν πιο ενεργό ρόλο στο παιχνίδι της ομάδας του.

Στον Ολυμπιακό, ο Γιάρεμτσουκ δεν κατάφερε να βρει τον χρόνο που επιθυμούσε, καθώς στο ροτέισον προηγούνταν οι Αγιούμπ Ελ Κααμπί και Μέχντι Ταρέμι. Ο ίδιος, μάλιστα, είχε αφήσει να φανεί η απογοήτευσή του και μέσα από την αποχαιρετιστήρια ανάρτησή του, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι μπορεί να προσφέρει περισσότερα σε ένα διαφορετικό περιβάλλον.

Μέχρι στιγμής, ο διεθνής φορ μετρά οκτώ συμμετοχές με τη φανέλα της Λιόν, έχοντας σημειώσει ένα γκολ και μία ασίστ. Παρά τα «φτωχά» στατιστικά, η γαλλική ομάδα εμφανίζεται ικανοποιημένη από την παρουσία του και, σύμφωνα με το ουκρανικό μέσο «glavcom.ua», επιθυμεί να τον διατηρήσει στο ρόστερ και τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Εφόσον προχωρήσει στην ενεργοποίηση της σχετικής ρήτρας, ο Γιάρεμτσουκ αναμένεται να αποτελέσει οριστικά παρελθόν από τους «ερυθρόλευκους».

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή την περίοδο ο έμπειρος επιθετικός βρίσκεται στην αποστολή της εθνικής ομάδας της Ουκρανίας, ενόψει της αναμέτρησης απέναντι στη Σουηδία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.