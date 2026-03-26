Έντονες αντιδράσεις έχουν προκληθεί στην Τουρκία μετά από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη 14 ατόμων για υποθέσεις που σχετίζονται με κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με τις αρχές, ορισμένοι από τους συλληφθέντες φέρονται να κατείχαν ναρκωτικές ουσίες για προσωπική χρήση, ενώ άλλοι ερευνώνται για πιθανή εμπλοκή σε κύκλωμα διακίνησης. Ανάμεσα στα πρόσωπα που συνελήφθησαν βρίσκονται και δύο πρώην πρόεδροι μεγάλων ποδοσφαιρικών συλλόγων της χώρας: ο Μπουράκ Ελμάς, που είχε διατελέσει πρόεδρος της Γαλατασαράι, καθώς και ο Φικρέτ Ορμάν, πρώην ισχυρός άνδρας της Μπεσίκτας.

Οι τουρκικές αρχές είχαν εκδώσει εντάλματα σύλληψης συνολικά για 16 άτομα. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 14, ενώ δύο εξακολουθούν να αναζητούνται, με την έρευνα να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Εκτός από τους δύο πρώην παράγοντες του ποδοσφαίρου, μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται επίσης επιχειρηματίες, ηθοποιοί και μοντέλα. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, το κύκλωμα φαίνεται να απαρτιζόταν κυρίως από πρόσωπα γνωστά στο ευρύ κοινό της χώρας, γεγονός που έχει εντείνει ακόμη περισσότερο τον σάλο που έχει προκληθεί γύρω από την υπόθεση.