Έρευνα της JB Capital για τη συνολική επιχειρηματία αξία της λίγκας και των ομάδων της, παρουσίασε η Euroleague, με τα ποσά να ανεβαίνουν συνεχώς.

Η επενδυτική τράπεζα JB Capital μελέτησε όλα τα οικονομικά δεδομένα στη λίγκα, με τη συνολική αποτίμηση της διοργάνωσης και των ομάδων της να ξεπερνά τα 3,2 δισ. ευρώ. Η λίγκα αποτιμάται σε 1,41 δισ. ευρώ και οι ομάδες σε 1,8 δισ. ευρώ, με κάποιες εξ αυτών να αξίζουν ακόμη και περισσότερα από 320 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη JB Capital, η συνολικά αξία της Euroleague θα μπορούσε να παρουσιάσει αύξηση μέχρι και 25% όταν οριστικοποιηθεί το τρέχον δεκαετές πλαίσιο αδειοδότησης και το ποσό θα μπορούσε να φτάσει τα 4,3 δισ. την επόμενη σεζόν (2026-27).

Στην παρουσίαση της έρευνας η Euroleague αναφέρει τα εξής…

«Η JB Capital παρέδωσε μια ολοκληρωμένη έκθεση αξιολόγησης στη διοίκηση της EuroLeague και στα μέλη συλλόγων της, εκτιμώντας την συνολική επιχειρηματική αξία της λίγκας και των αδειοδοτημένων ομάδων της σε πάνω από €3,2 δισεκατομμύρια.

Η έκθεση αξιολογεί τη λίγκα αυτή καθαυτή στα €1,41 δισεκατομμύρια για τη σεζόν 2025–26 και, εφαρμόζοντας τον ίδιο πολλαπλασιαστή αξιολόγησης στα εκτιμώμενα EBITDA της σεζόν 2026–27, στα €1,64 δισεκατομμύρια. Αυτές οι προβλέψεις υποστηρίζονται από ισχυρά χρηματοοικονομικά θεμέλια, με τη διοίκηση της λίγκας να προβλέπει διατηρούμενη αύξηση εσόδων και EBITDA που υπερβαίνει το 10% σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) από τις σεζόν 2022–23 έως 2034–35.

Αξιολογήσεις Συλλόγων

Σε επίπεδο συλλόγου, η ανάλυση εκτιμά τη συνολική αξία όλων των αδειοδοτημένων ομάδων σε περίπου 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι ατομικές αξιολογήσεις των συλλόγων προέκυψαν με τη χρήση πολλαπλασιαστών βασισμένων στα έσοδα, με τα ποσά να κυμαίνονται από πάνω από 60 εκατομμύρια ευρώ έως περισσότερα από 320 εκατομμύρια ευρώ, αντανακλώντας τη διαρκώς αυξανόμενη εμπορική δύναμη και το ανταγωνιστικό προφίλ των συμμετεχουσών οργανώσεων.

Επιπτώσεις των «franchises»

Κοιτώντας μπροστά, η έκθεση περιγράφει πιθανό όφελος σε ολόκληρο το οικοσύστημα. Η ανάλυση υποδηλώνει ότι η συνδυασμένη αξία της λίγκας και των ομάδων της θα μπορούσε να αυξηθεί έως και 25%, αφού το τρέχον δεκαετές πλαίσιο αδειοδότησης εξελιχθεί σε μόνιμες δομές franchise. Περισσότερη επέκταση της συμμετοχής franchise θα μπορούσε να απελευθερώσει ακόμη μεγαλύτερη μακροπρόθεσμη αξία, ενισχύοντας τη θέση της λίγκας ως μια από τις πιο δυναμικές και ταχέως αναπτυσσόμενες ιδιοκτησίες στον παγκόσμιο επαγγελματικό αθλητισμό.

Υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς εκτέλεσης του επιχειρηματικού σχεδίου και της μετάβασης σε μια μόνιμη δομή franchise, εφαρμόζοντας τα ίδια πολλαπλάσια αποτίμησης, η EuroLeague και οι αδειοδοτημένες ομάδες της θα μπορούσαν ενδεχομένως να φτάσουν σε αποτίμηση 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ έως τη σεζόν 2026–2027».