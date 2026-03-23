Η ΠΑΕ Ολυμπιακός και η Stoiximan με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού, υλοποίησαν για τρίτη φορά μια ξεχωριστή δράση συμπερίληψης στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο του αγώνα Ολυμπιακός – ΑΕΛ, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή τους για ένα ποδόσφαιρο ανοιχτό και προσβάσιμο σε όλους.

Δημιουργήθηκε και φέτος στο γήπεδο ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος, προσφέροντας σε παιδιά και ενήλικες στο φάσμα του αυτισμού τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τον αγώνα σε ένα περιβάλλον προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους.

Η εμπειρία σχεδιάστηκε ολιστικά, από την άφιξη έως και την αποχώρηση από το γήπεδο, με στόχο τη μείωση του άγχους και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας και οικειότητας. Η άφιξη στο στάδιο πραγματοποιήθηκε με ελεγχόμενη ροή, αποφεύγοντας τα σημεία υψηλού συνωστισμού, ενώ η πρόσβαση στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο έγινε άμεσα και ομαλά.

Ο χώρος της σουίτας προσαρμόστηκε πλήρως, με ελεγχόμενα αισθητηριακά ερεθίσματα, ρυθμισμένο φωτισμό και ήχο, ενώ για τις ανάγκες της δράσης δεν χρησιμοποιήθηκαν τα καθιερωμένα ηχητικά και οπτικά εφέ του γηπέδου.

Στο επίκεντρο της δράσης βρέθηκαν τα ίδια τα νευροδιαφορετικά άτομα, τα οποία δημιούργησαν ένα συμβολικό λάβαρο με δικά τους μηνύματα συμπερίληψης. Το λάβαρο παραδόθηκε στους αρχηγούς των ομάδων πριν την έναρξη του αγώνα, μεταφέροντας ένα ισχυρό μήνυμα αποδοχής από την εξέδρα στον αγωνιστικό χώρο.

Η εμπειρία επεκτάθηκε πέρα από την παρακολούθηση του αγώνα, καθώς οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν από κοντά ανθρώπους της ομάδας. Ο Στρατηγικός Σύμβουλος και Πρέσβης του Ολυμπιακού, Κριστιάν Καρεμπέ, ο αρχηγός της ομάδας Παναγιώτης Ρέτσος, καθώς και οι ποδοσφαιρίστριες της ομάδας Κωνσταντίνα Μυλωνά και Κωνσταντίνα Ξυλούρη, επισκέφθηκαν τη σουίτα, δημιουργώντας στιγμές αλληλεπίδρασης και χαράς, μοιράζοντας πολλά δώρα.

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η παρουσία τεσσάρων συμμετεχόντων στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου. Με τη χρήση ειδικών ακουστικών και τη συνοδεία των υπευθύνων, βρέθηκαν στο κέντρο του γηπέδου, βιώνοντας μια εμπειρία που για πολλούς δεν είναι δεδομένη.

Την ίδια στιγμή, από τα μεγάφωνα του σταδίου «Γ. Καραϊσκάκης» στάλθηκε ένα ισχυρό μήνυμα αποδοχής, καλώντας τους φιλάθλους να δημιουργήσουν μια «αγκαλιά συμπερίληψης», ένα συμβολικό στιγμιότυπο σεβασμού και σιωπηλής στήριξης, που ανέδειξε πως στο γήπεδο, όπως και στη ζωή, όλοι έχουν θέση.

Η Ντέπη Κοξένογλου, υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ΠΑΕ Ολυμπιακός, δήλωσε: «Σκοπός του Ολυμπιακού είναι να αποτελεί έναν ανοιχτό και προσβάσιμο οργανισμό για όλους. Μέσα από πρωτοβουλίες όπως αυτή, ενισχύουμε ουσιαστικά την προσήλωσή μας στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς, προσφέροντας ισότιμες εμπειρίες σε κάθε φίλαθλο ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου και αναπηρίας, καλλιεργώντας μια κουλτούρα σεβασμού και συμπερίληψης».

Η δράση ολοκληρώθηκε με στιγμές χαράς στη σουίτα, με την παρουσία του Λεόνε, της μασκότ του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού να προσφέρει πολλά χαμόγελα.

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Παναγιώτης Ρέτσος επεσήμανε: «Είναι τιμή μας να συμμετέχουμε σε μία τέτοια δράση, η οποία στηρίζει τα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού. Ο αθλητισμός μπορεί να γίνει γέφυρα ένταξης, και αποδοχής για όλα τα παιδιά, γιατί αυτά τα παιδιά μας διδάσκουν καθημερινά τι σημαίνει δύναμη και αποφασιστικότητα».

Η αθλήτρια της ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του Ολυμπιακού, Κωνσταντίνα Ξηλούρη, δήλωσε: «Είναι τιμή και χαρά μου που βρίσκομαι σε ένα ιστορικό μέρος, γιατί ο Ολυμπιακός είναι ένας σύλλογος που δεν μέτρα μόνο τρόπαια, αλλά και αξίες.

Αυτό γιατί δείχνει συνεχώς τη συμμετοχή του και την έμπρακτη δράση του σε διάφορες κοινωνικές και ανθρωπιστικές δράσεις, που θυμίζουν την ισότητα και την αγάπη. Ανοίγει την αγκαλιά τους σε μικρούς και μεγάλους ήρωες, δείχνοντάς τους πως έχουν τη δική τους θέση στο γήπεδο, στη ζωή και στα όνειρα. Αυτό γιατί ο αθλητισμός και το ποδόσφαιρο είναι για όλους».