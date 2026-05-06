Ο κόσμος της ΑΕΚ θα είναι ξανά κοντά στην αγαπημένη του ομάδα καθώς στον ημιτελικό του BCL με τη Μάλαγα αναμένονται πάνω από 500 οπαδοί της.

Με φόντο το Final Four του Basketball Champions League η ΑΕΚ βρίσκεται ήδη στη Μπανταλόνα από το βράδυ της Τρίτης για τον ημιτελικό της αγώνα κόντρα στη Μάλαγα. Η αποστολή της «Βασίλισσας» ταξίδεψε στην Καταλονία με επικεφαλής τον πρόεδρο της ομάδας, Βαγγέλη Αγγελόπουλο.

Την Πέμπτη θα βρεθεί στην Καταλονία και ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, Μάκης Αγγελόπουλος. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι πώς η ΑΕΚ θα έχει τη δυναμική στήριξη των οπαδών της και πάλι εκτός έδρας.

Στο Pavelló Olímpic de Badalona, στο γήπεδο που θα φιλοξενήσει το Final Four, θα βρεθούν πάνω από 500 φίλαθλοι της Βασίλισσας στον ημιτελικό με Μάλαγα (7/5, 22:00). Υπάρχει δε κόσμος που έχει ξεκινήσει οδικώς για να φτάσει στην Καταλονία. Είναι δε χαρακτηριστικό πώς η ΑΕΚ θα έχει περισσότερο κόσμο στο πλευρό της από τους αντιπάλους της. Εφόσον περάσει στον τελικό ο αριθμός των φιλάθλων της στο γήπεδο θα είναι πολύ περισσότερος.