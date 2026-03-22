Η Γιουβέντους ψάχνει τερματοφύλακα για να ενισχυθεί ενόψει της νέας σεζόν και οι Ιταλοί επιμένουν πως στην λίστα της βρίσκεται και ο Κωνσταντίνος Τζολάκης.

Όπως αναφέρει το «tuttomercato», η ενίσχυση στη θέση «1» είναι εκ των προτεραιοτήτων της «Μεγάλης Κυρίας» και ο γκολκίπερ του Ολυμπιακού παραμένει στο προσκήνιο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, βασικοί στόχοι παραμένουν οι Μάρκο Καρνεζέγκι και Γκιγιόμ Ρεστές, ωστόσο το όνομα του Έλληνα τερματοφύλακα βρίσκεται σταθερά στη λίστα της Γιουβέντους.

Παράλληλα, ο μεγάλος στόχος της ομάδας είναι ο Άλισον, ωστόσο η περίπτωσή του θεωρείται εξαιρετικά δύσκολη, ενώ στη λίστα είναι και ο Ντε Χέα.